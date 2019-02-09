انت الان تتابع موضوع المحلب للشعر جابر القحطاني والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المحلب نبات ينتمي إلى جنس البرقوق من الفصيلة الوردية، ويطلق عليه الكرز البري، أو كرز المحلب، أو القميحة، لا يستخدم من هذا النبات سوى البذور فقط، ومن أهم خصائص المحلب أنه مر المذاق لكنه يتميز برائحة ذكية طيبة تضفي على أنواع الأطعمة التي يضيف إليها نكهة مميزة وفريدة خاصة لبعض أصناف الحلويات وبعض أنواع الجبن، تنتشر زراعة المحلب في دول عديدة مثل المغرب، الجزائر، سوريا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا.

ويستخدم نبات المحلب على نطاق واسع في الطب الشعبي والطب البديل إذ يشتهر بأنه فعال في علاج العديد من المشاكل الصحية مثل ألم العظام والمفاصل، التخلص من حصى الكلى، العناية بالشعر، وتشمل مكونات المحلب زيوت ثابتة، أحماض دهنية، حمض الأوليك، حمض الليونيك، مواد عطرية، إستيرولات،مركبات فلافونيدية، مواد هلامية.

فوائد زيت المحلب للشعر الجاف

بفضل مكونات نبات المحلب من الزيوت الثابتة والمواد العطرية، يستخلص من بذور المحلب زيت يمتاز بأن له فائدة كبيرة للشعر وخاصة للشعر الجاف، ويمكن تطبيق الزيت على فروة الرأس، وتدليكه بشكل جيد، وتركه على الشعر لمدة لا تقل عن لمدة ثلاث ساعات، ثم يغسل الشعر.

من فائدة هذا الزيت أنه يساعد في تطهير الشعر ويمنحه لمعانا وكثافة ظاهرين، كما يقضي على أى رائحة كريهة تنبعث من الشعر أو فروة الرأس ويكسبه رائحة ذكية جذابة.

فوائد بذور المحلب البيضاء للشعر

تفيد زيوت المحلب الشعر بصفة عامة، لكن البذور البيضاء لها فوائد أكثر أهمية إذ إنها بفضل ما تحتويه من مكونات من أهمها مجموعة فيتامينات وأحماض، ومركبات فلافونيدية، ومن هذه الفوائد

1 ـ حماية الشعر من الاجهاد الذي يصيبه بالتلف نتيجة تعرضه لتقلبات الطقس.

2ـ تغذية وتقوية نمو بصيلات الشعر.

3ـ زيادة نعومة الشعر ومنحه لمعانا وبريقا.

4ـ يمنع تكسر الخلايا ويسهم في إعادة تجديد الخلايا الميتة.

5ـ يقضي على مشكلات تقصف الشعر وتساقطه، وتحديدا تلك المشكلات التي يتعرض لها الشعر الجاف.

6ـ يمنح زيت المحلب الشعر رطوبة تمنع عنه الجفاف الذي يسهم في تعرضه للتقصف، إضافة إلى المرونة.

7ـ يزيد من طول الشعر ويمنحه الحيوية والصحة، ويمنعه من التجعد.

تطبيق المحلب الأبيض للقضاء على مشكلة جفاف الشعر

يستخدم زيت بذور المحلب الأبيض فى التخلص من جفاف الشعر، وعن بتطبيق الزيت على الشعر وفق الخطوات التالية

1 ـ غسل الشعر بشكل جيد للحصول على شعر نظيف قبل تطبيق الزيت.

2ـ تدليك الشعر بأطراف الأصابع بعد وضع كمية مناسبة من زيت المحلب، مع ملاحظة أن يكون التدليك بشكل دائري.

3ـ يترك الزيت على الشعر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

4- يغسل الشعر جيدا بعد الانتهاء من التطبيق.

ينصح بتكرار هذا التطبيق مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

تطبيق المحلب للتخلص من رائحة شعر كريهة

يعتمد استخدام بذور المحلب في هذا التطبيق ليس على الزيت المستخلص منها بل على مطحون تلك البذور، وخطوات تلك الطريقة هي

1 ـ وضع بذور المحلب الأبيض المبشورة في وعاء كبير.

2ـ نضيف كمية كافية من الماء مع تحريكه بشكل مستمر.

3ـ مزج الماء مع مبشور بذور المحلب حتى الحصول على مزيج متماسك يمكن تطبيقه على الشعر.

4- وضع المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ربع الساعة.

5ـ فرك الشعر بلطف للتخلص من معجون المحلب.

6ـ غسل الشعر بالماء الفاتر جيداً.

المحلب لتقليل تساقط الشعر

يعتمد هذا التطبيق على الزبادي بدلا من استخدام الماء مثل التطبيق السابق، وللحصول على معجون المحلب

1 ـ توضع ملعقة كبيرة من المحلب الأبيض المطحون في وعاء متوسط.

2ـ تضاف كمية مناسبة من الزبادي.

3ـ يخلط الزبادي مع مطحون بذور المحلب البيضاء للحصول عى معجون متماسك ومتجانس.

4 ـ يوضع المعجون على الشعر لمدة 20 دقيقة.

5 ـ غسل الشعر بالماء الفاتر جيداً، ويكرر وضع هذا الخليط مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج ملموسة.

وصفة الدكتور جابر القحطانى لتنعيم الشعر بالمحلب

تطحن كمية من المحلب وتضاف إليها كمية مناسبة لصنع معجون يمكن وضعه على فروة الرأس مع التدليك الجيد لمدة خمس دقائق.

يترك هذا المعجون حتى يجف على الرأس لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وينصح بتكرار هذا التطبيق طوال أسبوعين للحصول على نتيجة رائعة وفعالة.

وصفة الدكتور جابر القحطانى لإطالة الشعر بخلطة المحلب

1ـ صنع معجون من مطحون المحلب الأبيض والماء.

2ـ يخلط الماء مع مطحون المحلب، ثم يصفى ويترك لمدة قصيرة.

4ـ يوضع المعجون على الشعر ويغطى الشعر بغطاء من البلاستيك.

5ـ يترك على الرأس لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو والنتيجة مذهلة.

ترطيب الشعر بخلطة المحلب للدكتور جابر القحطانى

1ـ نضع ملعقتين من زيت المحلب على فروه الرأس.

2ـ تدلك فروة الرأس بأصابع اليد ويغطى الشعر بغطاء بلاستيك.

3ـ يترك الزيت على الشعر لمدة ساعتين حتى يجف تماما.

4ـ يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

يفضل استخدام هذا التطبيق مرتين في الأسبوع.

خلطة الدكتور جابر القحطانى لتطويل الشعر

1ـ نضع ثلاثة ملاعق من مطحون المحلب، ثم نضيف عليهم ثلاث ملاعق من الحناء، وفنجان من حبة البركة المطحونة.

2ـ نضيف على المكونات السابقة كوب من اللبن.

3ـ نعجن المكونات وأثناء العجن نضيف ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من خل التفاح، ملعقة من القرنفل، ملعقة من العسل، وبيضة.

4ـ نخلط كل المكونات مع كمية من الماء، وتعجن باليد.

5ـ يوضع المعجون على الشعر ويدلك بشكل دائري لمدة ساعتين، ثم يغسل بالماء الدافئ والشامبو.