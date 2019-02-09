إيبولا يقتل 500 في الكونغو خلال 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الكونغولية، الجمعة، أنّ فيروس إيبولا حصد أكثر من 500 قتيل في شرق البلاد، خلال 6 أشهر.

وقالت وزارة الصحة، في نشرتها اليومية عن حصيلة الوباء: "في المحصّلة توفّي 500 و2 وشُفي 271 شخصاً".

وأوضحت الوزارة أنّ 441 شخصاً ممّن توفّوا تأكّدت إصابتهم بإيبولا، في حين أنّ الموتى الـ61 الباقين ترجّح إصاباتهم بالفيروس.

وتخطّت الحصيلة عتبة الـ500 وفاة، الجمعة، إثر وفاة 3 أشخاص تأكّدت إصابتهم بالفيروس و7 آخرين اعتبرت إصابتهم به مرجّحة، ولكنّها لم تتأكّد.

وهذا ثاني أشدّ وباء في التاريخ بعد ذلك الذي شهدته أفريقيا الغربية (غينيا وليبيريا وسيراليون) في 2014 حين حصدت أكثر من 11 ألف شخص، وسجّلت حصيلة الوفيات الأعلى في مدينة بيني (147 وفاة).

ولفتت الوزارة إلى أنّه منذ بدء حملة التحصين في 8 أغسطس/آب 2018 تمّ تحصين 76 ألفاً و425 شخصاً.

وكان وزير الصحّة، أولي إيلونجا، قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنّ حملة التحصين هذه سمحت بتجنّب آلاف الوفيّات.

وهذه ثاني مرّة يتفشّى فيها وباء إيبولا في تاريخ الكونغو منذ ظهر الفيروس للمرة الأولى في 1976.