شكرا لقرائتكم احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان.. وهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد بحث أميركي حديث أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون الأسنان، ما يزيد من خطر تعرضهم للأسنان المتشققة والمبقعة عندما يكبرون في السن.

وبحسب "ديلي ميل"، وجدت الدراسة أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 - 6 سنوات، استخدموا فرشاة أسنان كانت ممتلئة أو نصفة ممتلئة بمعجون الأسنان، على الرغم من أن الخبراء لا يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازيلاء.

واستندت "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها"، على دراسة استقصائية أجريت لآباء أكثر من 5 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما.

ومن المعروف أن معجون الأسنان يحتوي على مادة الفلورايد، التي تقول العديد من الدراسات إن لديها قدرة على مقاومة التسوس.

لكن الاستخدام المكثف للفلوريد عند تشكيل الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان أو الأسنان المبقعة، والمعروفة باسم التسمم بالفلور السني. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تصبح الأسنان مغطاة بالمعدن بالكامل.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن التسمم بالفلور في تزايد مستمر منذ ثلاثة عقود على الأقل، ويمكن أن يؤثر هذا التسمم على اثنين من كل خمسة مراهقين.