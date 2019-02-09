طريقة إعداد وتحضيركيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة

المقادير8 اشخاص

كوب زيت

كوب سكر

كوب دقيق

نصف كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

بيضتان

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير

ضعي السكر والحليب واخلطيهما بالمضرب الكهربائي. اضيفي الزيت والفانيليا والملح واستمري في الخلط.

أضيفي الكاكاو واستمري في الخفق مرة أخرى. بعد أن يتجانس الخليط ضعي جزءًا منه بمقدار كوب واحد جانبًا.

مع باقي الخليط، أضيفي البيض والبيكنج بودر والدقيق. استمري في الخفق مرة أخرى إلى أن تتجانس المكونات.

ادهني قالب الفرن بملعقة صغيرة زيت نباتي ثم ضعي الخليط في القالب.

اتركي الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة تحت درجة حرارة 180.

بعد تمام النضج، يضاف صوص الشوكولاتة المحضر مسبقًا، ثم يقدم الكيك بارد في طبق التقديم.

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