شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ايه هو مرض الضمور العضلى وكيف يؤثر على وظائف الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضمور العضلي من الأمراض الموروثة التي تسبب ضعفا فى العضلات، ويبدأ الهجوم أولا على العضلات الطوعية التي تتحكم في الحركة، ولكن ببطء يبدأ التأثير على العضلات غير الطوعية للقلب والأعضاء الأخرى.

هناك أنواع معينة من ضمور العضلات تؤثر على الذكور فقط، في بعض الحالات وفقا لتقرير موقع " boldsky" يمكن أن تكون الأعراض خفيفة للغاية ويستطيع الشخص الاستمتاع بحياة طبيعية دون مواجهة ضعف العضلات.



ما هو ضمور العضلات

ما هو ضمور العضلات

يمكن أن يؤثر هذا المرض على الناس من أي فئة عمرية بداية من الرضع ، و حتى كبار السن، وشدة ونوع ضمور العضلات قد تعتمد على العمر الذي يحدث فيه.

وعندما يتم تشخيص طفل بهذا المرض، يبدأ ببطء في فقدان القدرة على المشى أو التنفس بشكل مريح أو حتى تحريك ذراعيه أو ساقيه، ويزيد الضعف ببطء مما يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.



أنواع الضمور العضلي





أنواع الضمور العضلي

• ضمور العضلات العضلي: وهو النوع الأكثر شيوعًا ، يمكن أن يظهر في أي وقت من الطفولة المبكرة إلى مرحلة البلوغ.

• الضمور العضلي الدوشيني: يؤثر هذا على الذكور فقط، حيث تميل العضلات إلى الانخفاض في الحجم وتزداد ضعفاً مع مرور الوقت، وترافق المراحل المتأخرة من المرض مشاكل في القلب وصعوبات في التنفس.

• ضمور بيكر العضلي: هذا هو أيضا الأكثر شيوعا خلال الطفولة ومع ذلك ، يمكن أن تظهر أيضًا في وقت متأخر حتى 25 عامًا. هذا المرض يؤثر على الذكور فقط.

الضمور العضلي الجانبي العضلي: يؤثر على عضلات الوجه والجزء العلوي من الذراع والكتف، يظهر في الغالب خلال سنوات المراهقة، و يمكن أن تؤثر على كل من الذكور والإناث ويؤثر على مناطق المشي والبلع والمضغ والتحدث.

• الضمور العضلي الخلقي: يحدث منذ الولادة، و يؤثر على كل من الذكور والإناث ويتقدم ببطء شديد لأنه يسبب ضعف العضلات عند الولادة ويؤدي إلى تقلصات شديدة.



العلامات الأولى من ضمور العضلات

العلامات الأولى من ضمور العضلات

• الصعوبة في الوقوف.

• ضعف العضلات في البداية بالقرب من الحوض والساقين والوركين.

• صعوبة في رفع مقدمة القدم.

• صعوبة صعود الدرج.

• وجود مشاكل فى المشي.

• مشكلة أثناء الجلوس بشكل مستقيم.

• صعوبة أثناء التنفس.

• تقوس العمود الفقري.

كيف يؤثر ضمور العضلات على الجسم

بصرف النظر عن ضعف العضلات، فإن هذا المرض يؤثر أيضا على القلب والجهاز العصبي المركزي والعينين والغدد المنتجة للهرمونات والجهاز الهضمي.

قد تلاحظ بعد عدة سنوات من ظهور هذا المرض في جسمك بتأثيره على نشاطات حياتك اليومية ومع ذلك ، قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من ضمور العضلات العضلي انخفاضاً في متوسط ​​العمر المتوقع.