رجيم الكمون والزنجبيل والقرفة

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تحلم كل سيدة، بالحصول على قوام ممشوق من دون دهون أو ترهلات. لذلك تقدم لكِ "الجميلة"، رجيم مغلي الكمون والزنجبيل للتخلص من 3 كيلو في الأسبوع.
قبل تناول طعام الإفطار: اشربي كوب من مغلي الكمون والزنجبيل والقرفة.
الإفطار :
بيضة مسلوقة +1 توست ريجيم.
أو شريحة جبن نستو+1 توست ريجيم.
الغداء :
اليوم الأول: طبق شوربة خضار + خضار سوتيه + 4 م أرز.
اليوم الثانى: 2 شريحة لحم مشوي + سلاطة.
اليوم الثالث: 3 ص كفتة + طبق سلاطة + رغيف سن.
اليوم الرابع: 5 ملاعق من شوربة العدس من دون أى دهون + سلاطة + رغيف سن محمص.
اليوم الخامس: سمكة مشوية + سلاطة + 4 ملاعق أرز.
اليوم الساس: خضار سوتيه + سلاطة + رغيف سن.
اليوم السابع: طبق شوربة دجاج منزوعة الدسم + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء.
بعد الغداء بساعة :
كوب من مغلي الكمون والزنجبيل والقرفة.
العشاء: اختاري من الآتى:
ثمرة فاكهة.
أو كوب زبادي.
بعد العشاء بساعة:
كوب من مغلي الكمون والزنجبيل والقرفة.
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