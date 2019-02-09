طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت بدون فرن

القاهرة _ لايف ستايل
المقادير8 اشخاص
علبة توت بري
ربع كوب من الماء
3 ملاعق حليب بودرة
150 جرام زبدة
علبة قشطة
3 علب كريمة دريم ويب
8 حبات من جبنة فيلاديلفيا أو جبنة كيرى (حسب المتاح)
2 باكيت بسكويت مفتت
طريقة التحضير
ضعي الزبدة في وعاء مناسب على نار هادئة حتى تذوب تماماً. ضعي البسكويت المفتت عليها، وإدعكيهم جيداً.
ضعي طبقة من البسكويت المخلوط بالزبدة فى قالب التقديم الخاص بالتشيز كيك، او في كاسات متفرقة مخصصة للتقديم.
اخلطي جميع المكونات المتبقية في الخلاط، وهي الجبنة والماء والكريمة والقشطة وحليب البودرة فقط بدون التوت. الآن ضعي الخليط المحَضّر على طبقة البسكويت، ولا تنسي توزيع الخليط جيداً بواسطة الملعقة.
وأخيراً ضعي الكؤوس أو قالب التقديم فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ثم يزين سطح التشيز كيك بالتوت البري ويقدم بارداً.
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