طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشيكولاته بالبندق والكراميل اللذيذ

المقادير12 اشخاص

4 ملاعق كبيرة زبدة

250 جرام شيكولاته مطبخ مقطعة قطع صغيرة

علبة واحدة حليب مكثف محلى

ملعقة واحدة صغيره فانيليا

2 كوب دقيق عادى منخول (فرينة)

نصف كوب بندق مطحون

ربع كوب بندق مقطع قطع صغيرة



طريقة التحضير

امزجى الشيكولاته المطبخ مع الحليب والزبدة فى وعاء مناسب.ضعى الوعاء على نار هادئة، مع الإستمرار فى تقليب المكونات حتى تتجانس، وحتى تذوب الشيكولاته.

اضيفى الدقيق المنخول والفانيليا والبندق المطحون الى الوعاء مع الإستمرار فى التقليب، حتى يتماسك الخليط وتتجانس المكونات، ويختفى آثار الدقيق والبندق.

-بواسطة ملعقة المطبخ المناسبة، شكلى عجيب الكوكيز على شكل دوائر صغيرة فى حجم حبة الليمون، ثم قومى بالضغط عليها لتصبح على شكل دائرة.

قومى بوضع حبات الكوكيز فى صينية الفرن المناسبة، ولا تنسى دهن الصنية أولاً بالقليل من الزبدة لتفادى التصاق العجين بالصينية، مع مراعاة ترك 2سم مسافة بين كل وحدة والأخرى لتفادى التصاقهما معاَ. قومى الآن برش أسطح حبات الكوكيز بالبندق والشيكولاته المقطعة قطع صغيرة.

ضعى الصنينة فى الفرن، تحت درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق، أو حتى تمام النُضج. يمكنكِ تزييين حبات الكوكيز بالكراميل اللذيذ بعد تمام النضج والتبريد.

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