طريقة إعداد وتحضيركيكة القهوة بحشوة الكريم تشيز

القاهرة _ لايف ستايل المقادير8 اشخاص الحشوة: 350جرام كريم تشيز (جبنة كريمي) في درجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر

فانيليا

1 بيضة

للتغطية: ⅓ كوب دقيق

⅓ كوب سكر بني

1 ملعقة كبيرة قرفة

4 ملعقة كبيرة زبدة باردة ومقطعة مكعبات

الكيكة: 3 أكواب طحين لجميع الأغراض 1 ملعقة صغيرة باكينج بودر

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

رشة ملح

½ كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

4 بيضات

فانيليا

1 كوب قشدة حامضة طريقة التحضير حضري الحشوة وذلك بخفق الجبن حتى يلين ثم اضيفي البيض والفانيليا، والسكر واخفقي جيداً حتى يتكون خليط كريمي. ضعيه جانباً. لتحضير التغطية اخلطي الدقيق مع القرفة والسكر البني ثم اضيفي مكعبات الزبدة واخلطي بأطراف الأصابع حتى يتكون خليط رملي. لتحضير الكيكة، اخفقي الزبدة جيداً ثم اضيفي السكر واخلطي حتى يتكون خليط هش. اضيفي البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى. اخلطي الدقيق مع الباكينج بودر وصودا الخبز، والملح. اضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع القشدة الحامضة الى خليط الزبدة واخلطي جيداً. حضري صينية مناسبة وادهنيها بالزبدة وبطنيها بالدقيق، ثم اضيفي نصف خليط الكيكة. وزعي الحشوة فوق خليط الكيك ثم اضيفي باقي خليط الكيك. استخدمي عود خشبي لخلط الحشوة برفق مع خليط الكيكة. استخدمي سكين عريض لتسوية السطح ثم وزعي خليط التغطية واخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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