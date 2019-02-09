طريقة إعداد وتحضيرالبريوش الرخامي بالشوكولاتة

المقادير8 اشخاص

كوب حليب دافئ

3 كوب ونصف دقيق

2بيضة

ربع كوب زبدة

5 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ملعقة ونصف خميرة فورية

عجينة الشكولاتة

3 ملعقة كبيرة دقيق

4 ملاعق سكر

2 ملعقة ونصف كاكاو غير محلى

ملعقة صغيرة زبدة

ربع كوب حليب كامل الدسم

بياض بيضة

فانيليا



طريقة التحضير

تخلط الخميرة مع ملعقة من السكر ونصف كوب الحليب وتترك ليتضاعف حجمها.

يخلط الدقيق مع السكر ثم يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف للخليط، نضيف الخميرة وباقي الحليب ونعجن ثم نضيف الزبدة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة الملمس.

لتحضير عجينة الشوكولاتة: يخفق البياض مع الفانيليا والسكر جيداً ثم يضاف الدقيق ونخلط جيداً.

يخلط الكاكاو مع الحليب ويرفع على نار هادئة حتى يغلي، ثم يضاف اليه خليط الدقيق مع التقليب حتى يغلظ القوام ثم تضاف الزبدة وتُقلب جيداً. يرفع الخليط من على النار ويُترك ليبرد.

نفرد عجينة الشوكولاتة على سطح مرشوش بالدقيق وتوضع مفرودة بداخل كيس بلاستيكي في الفريزر.

نفرد عجينة البريوش على شكل مربع ثم نضع عجينة الشوكولاتة في المنتصف وتغطى بأطراف العجينة، ثم تطبق وتفرد مرتين على شكل مستطيل.

نقسم العجينة طولياً الى جزين ونلفها (ضفيرة) وتوضع في صينية دائرية مع ثنيها لتأخذ شكل الصينية.

تترك العجينة لتختمر ثم يدهن الوجه بخليط صفار البيض والفانيليا وتُخبز في فرن مرتفع الحرارة ومسخن مسبقاً.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند

طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة