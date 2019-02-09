شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتأثر الأذن أحيانا أثناء ركوب الطائرة وكيف تتخلص من هذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر كثير من المسافرين خلال الدقائق الأولى منذ إقلاع الطائرة بطنين فى الأذن بشكل يزعجهم طوال الرحلة.

تتراوح مشاكل الأذن المتعلقة بالسفر وفقا لتقرير موقع " boldsky" من معتدلة فى بعض الأحيان إلى مشاكل أكثر خطورة تشمل الألم الحاد في الأذنين، أو حدوث نزيف من الأذن وحتى فقدان سمع مؤقت ومع ذلك لا يجب الذعر .



ألم بالأذن

لماذا تتأثر الأذن أثناء الطيران؟

عندما يكون هناك اختلاف في الضغط تشعر وكأن الأذن مسدودة، وذلك لأنه عند امتصاص الهواء الموجود في الأذن الوسطى مع عدم استبداله، تُسحب طبلة الأذن إلى الداخل، مما يتسبب في الشعور بكتلة فى الأذن تسبب الألم وتورم الأغشية التي لا تسمح بالإحساس بضغط الهواء داخلها، مما يؤدي إلى انسداد قناة أوستاكيوس.



مشاكل بالأذن عند السفر

مضغ العلكة أو مص الحلوى يمكن أن تساعد فى عدم الشعور بطنين الأذن.

التثاؤب يعمل أيضا بشكل أفضل، ولكن إذا كان التثاؤب والبلع لا يعملان، فاضغط على أنفك وهى مغلقة، وافتح الفم وتأكد من نفخ الهواء في الأنف من الفم برفق.

إذا استمر الألم والشعور بالتكتل، فعليك مراجعة الطبيب على الفور للحصول على قطرات أنفية مزيل للاحتقان وبخاخات لفتح أنابيب "الأذن" قبل أن يتراكم السائل في الأذنين.

في حالات نادرة، إذا كان تراكم السوائل في الأذن كثيرًا، فقد يقوم الطبيب بعمل ثقب صغير في طبلة الأذن لتحريره.

إذا كانت المشكلة متكررة يتم إدخال أنابيب بلاستيكية أو معدنية صغيرة في طبلة الأذن لتسوية الضغط.

بالنسبة للأطفال الرضع فإن زجاجة الرضاعة فكرة جيدة أثناء الإقلاع أو الهبوط عند الطيران.

خطوات قد تساعد على فك طنين الأذن