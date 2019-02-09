شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا أصيبت الغرز الجراحية بتلوث وخطوات لتجنب العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الأشخاص الذين خضعوا لجراحة حديثة اتباع التعليمات الخاصة بمواعيد تناول المضاد الحيوى الموصوف من الطبيب والالتزام التام بالراحة، لتجنب الإصابة بعدوى مكان الجرح الذى قد يسبب مضاعفات.

وفقا لموقع " nhs" فإن أى جرح يتطلب خياطة وغرز يحتاج إلى وقت للشفاء على حسب نوع العملية الجراحية التى خضعت لها.



خطوات تجنب عدوى مكان الجرح

علامات حدوث عدوى مكان الجرح

فيما يلي بعض العلامات الشائعة لتعرض الغرز للعدوى:

• احمرار وتورم في منطقة الغرز.

• سخونة الجلد حول الجرح عند لمسه .

• الحمى.

• الألم مع وجود افرازات مكان الغرز المصابة.

• تضخم الغدد الليمفاوية.

• ظهور دم أو قيح يتسرب من الغرز.

• يمكن أن يكون هناك رائحة كريهة أيضا مكان الجرح.



علامات حدوث عدوى مكان الجرح

عوامل تزيد من احتمالات إصابة الجرح بعدوى

• إذا لم يتم تنظيف الجرح بشكل صحيح قبل الغرز.

• إذا كان البكتريا أو الفيروس الذي يسبب الجرح له جرثومة.

• إذا كان الشخص من كبار السن أو الأشخاص أصحاب الوزن الزائد.

• إذا استمر الإجراء الجراحي لأكثر من ساعتين.

• إذا كنت مصابًا بالسكر.

• إذا كنت تدخن.

• إذا لم يتم الاعتناء بالتطهير قبل إجراء العملية الجراحية.

• إذا كان الجرح عميق للغاية.

• إذا كنت تعانى من ضعف جهاز مناعة.

ماذا يحدث إذا أصيبت بعدوى

بصرف النظر عن الألم الشديد والتورم ، عندما تترك الغرز المصابة دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات شديدة، مثل سهولة انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجلد أو الجسم، يمكن أن يكون هناك مضاعفات مثل التهاب النسيج الخلوى، أو تكوين الخراج.



العدوى الجراحية

يتم وضع ضمادة مباشرة مكان الغرز. اتبع تعليمات الطبيب بشكل صحيح عن الموعد الصحيح لإزالة الضمادة. يجب عليك استخدام الماء الدافئ والصابون لتنظيف مكان الغرز. استخدام منشفة نظيفة للحفاظ على جفاف مكان الغرز دائما. تجنب ترطيب مكان الغرز لمدة يوم على الأقل بعد العملية الجراحية. تجنب السباحة أو التواجد في حوض الاستحمام. تجنب لمس أو خدش مكان الغرز خاصة بأظافرك. عدم ممارسة الضغط على الغرز مما قد يؤدي إلى تمزيقها.

خطوات تجنب الإصابة بعدوى مكان الغرز