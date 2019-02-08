انت الان تتابع موضوع زيت بذور العنب لتطويل الشعر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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لا تتوقف فوائد العنب عند الثمار والأوراق بل تمتد لتشمل البذور أيضًا التي يتم استخلاص زيت بذور العنب منها ، ويعد زيت بذور العنب Grapeseed oil من أهم الزيوت الطبيعية التي تستخدم في التجميل ويتم تسويقه كبديل صحي لزيوت النباتية وهو منتج ثانوي يتم استخراجه من بذور العنب بعد الضغط على ثمار العنب ، يتم استخلاص زيت بذور العنب كيميائيًا ويتم تصنيعه بطرق خاصة قد تُغير قليلًا في طعم العنب ولكنها لا تمس بفوائده العديدة ، والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية:

الفوائد الصحية لزيت بذور العنب

الدهون غير المشبعة

يحتوي زيت بذور العنب على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة (PUFAs) مثل الأوميغا 6 ، ووفقًا للجمعية الأمريكية للقلب قد تكون الدهون غير المشبعة مفيدة لصحة القلب في حالة استخدامها بدلًا من الدهون المشبعة في نظامنا الغذائي ، وتظهر الأبحاث العلمية أن الدهون غير المشبعة تقلل من الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب ، ولكن لابد من التوازن بين الأميغا 6 والأميغا 3 ، فمعظم الناس يحصلون على كفايتهم من الأميغا 6 ولا يحصلون على الأميغا 3.

فيتامين هـ

يعد زيت بذور العنب مصدرًا جيدًا للحصول على فيتامين هـ ، ويعمل فيتامين هـ كمضاد للأكسدة وهو قابل للذوبان في الدهون مما يساعد على عدم ظهور الخلايا الحرة التي يرتبط ظهورها بالإصابة بأمراض السرطان ، كما أنه بمثابة داعم قوي للجهاز المناعي ، وتظهر الأبحاث العلمية أنه يبطئ من ظهور الخرف ، ولكن هنالك حاجة للمزيد من الدراسات والأبحاث في هذا الموضوع ، ويتحمل فيتامين هـ الحرارة لذلك فزيت بذور العنب من الزيوت المناسبة للطهي ، لذلك ابدئي من الآن استخدام زيت بذور العنب البارد في أغراض الطهي .

الصحة والجمال

اليوم تستخدم الشركات زيت بذور العنب في صناعة منتجات العناية بالبشرة والشعر ، لا توجد دراسات سريريه تؤكد فعالية زيت بذور العنب على الجلد والشعر ولكن معظم الناس يستخدمونه لأغراض جمالية، وترجع العديد من فوائد زيت بذور العنب الجمالية إلى محتواه الغني بفيتامين هـ والأميغا 6 التي تقضي على الجذور الحرة التي تسببها العوامل البيئية مثل الشمس والرياح والتلوث التي تزيد من علامات الشيخوخة ، وتسبب جفاف البشرة وتغير لونها .

يساعد فيتامين هـ على مكافحة الجذور الحرة والمساعدة في تحسين البشرة ، عند وضع زيت بذور العنب على البشرة يحسنها ويعالج علامات الشيخوخة المبكرة ، ووفقًا لمعهد لينوس بولينج ، فإن أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 تعتبر ضرورية لوظائف البشرة ومظهرها ، كما أن الأميغا 6 تعمل ضرورية لعمل حاجز للجلد ، يساعد الأميغا 6 المتواجد في زيت بذور العنب على تقليل الالتهاب في الطبقات المتوسطة والخارجية للبشرة .

الفوائد الأخرى لاستخدام زيت بذور العنب

-ترطيب البشرة .

-علاج حب الشباب.

–تفتيح البشرة .

-التقليل من الندوب .

-غلق المسام .

-يمكن استخدامه في إزالة المكياج .

فيخترق زيت بذور العنب البشرة سريعًا ، ولاستخدام زيت بذور العنب على الوجه قومي بوضع عدة قطرات من الزيت على وجهك بعد تنظيف البشرة جيدًا بالغسول والتونر ، ثم قومي بتدليك البشرة بالزيت بحركات دائرية قبل الذهاب للنوم ليلًا ، يمكنك تكرار ذلك صباحًا ، زيت بذور العنب مثالي لجميع أنواع البشرة بما في ذلك ذوات البشرة الدهنية والمختلطة ، كما أنه لا يسد المسام .

يستخدم زيت بذور العنب أيضًا في العلاج بالروائح فهو يحارب التوتر المزمن الذي قد يؤدي لظهور الشيخوخة المبكرة ، والطفح الجلدي ، وجفاف الجلد ، وظهور حب الشباب ، وتساقط الشعر ، يمكن أن يعالج التوتر والضغط ، يمكنك استخدامه لأغراض التدليك في جلسات المساج فإن رائحتك تساعد على تخفيف القلق والتقليل من حدة التوتر ، والمساعدة على الاسترخاء .

فوائد زيت بذور العنب لتطويل الشعر

يعمل زيت بذور العنب على تحسين حالة الشعر وفروة الرأس ، هو مناسب لعلاج قشرة الرأس والتي في الأغلب يكون سببها جفاف فروة الرأس ، لذلك فإن استخدام زيت بذور العنب على فروة الرأس يساعد على استعادتها للرطوبة اللازمة ، بعض الزيوت الأخرى مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند مناسبة للشعر ولكنها تترك أثر دهني ولكن زت بذور العنب خفيف وليس له هذا التأثير عند وضعه على الشعر يمنحه القوة واللمعان ، لاستخدام زيت بذور العنب قومي بتدليك فروة الرأس بملعقتين من زيت بذور العنب قبل غسله بالشامبو .

كما أن زيت بذور العنب يعمل كمحفز قوي لنمو الشعر وتطويل الشعر ، ويمكن استخدامه كعلاج طبيعي للصلع بفضل احتوائه على مركبات فلافونويد تسمى oligomers procyanidin. وهي من مضادات الأكسدة القوية ، وقد أظهرت التجارب العلمية أن تلك المركب يحفز من نمو الشعر .

يمكن من الآن أن يكون زيت بذور العنب جزءًا من نظامك الغذائي الصحي ، ويمكن استخدام الزيت البارد لأغراض الطهي ، واستخدام الطيار على البشرة والشعر أو لأغراض المساج ، ولعك عليك الاعتدال في استخدام الزيت ، لا توجد أي أثار جانبية لاستخدام زيت بذور العنب ، ولكن على الأشخاص الذين لديهم حساسية من العنب تجنب استخدامه ، ومن الأفضل الاتصال بطبيبك إذا كنت تعانين من الاحمرار أو الحكة أو الطفح الجلدي حتى لا تسوء حالتك .