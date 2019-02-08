دبي تستضيف مؤتمر "وينفوكوس" العالمي 21 فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير/شباط الجاري، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس عشر للشبكة العالمية المختصة بالموجات ما فوق الصوتية "وينفوكوس" الذي سيقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي رئيس هيئة صحة دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 600 طبيب واستشاري وفني وممرض من الإمارات ودول الشرق الأوسط، وأكثر من 15 شركة عارضة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية المختصة بالموجات ما فوق الصوتية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات علمية ودورات تدريبية وورش عمل حول نقاط العناية بالموجات فوق الصوتية "POCU" في طب الطوارئ والعناية المركزة والعديد من التخصصات المختلفة وتدريب الأطباء والمعنيين على استخدام وتطبيق الموجات فوق الصوتية وتطوير الممارسة العملية في منطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على أهم البحوث والدراسات المتعلقة في هذا الجانب.

وذكر عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أن مشاركة نخبة من الأساتذة الأطباء والعلماء ممن ينتمون إلى مؤسسات علمية مرموقة ومشهود لها عالميا سيكون عاملا مهما لإثراء فعاليات هذا المؤتمر، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للمزيد من الاستفادة، منوها إلى أن جدول أعمال المؤتمر حافل وغني بمواضيع شتى تتطرق إلى العديد من الأمراض السائدة ما يتيح المجال للمناقشة وخلق حوار بناء يسهم في تبني أساليب جديدة للعلاج.

يذكر أن مؤتمر "وينفوكس" يعد من أكبر المؤتمرات العالمية المختصة بالموجات ما فوق الصوتية والعناية الحرجة والذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى ما يعزز مكانة في دبي كمركز إقليمي في المنطقة.