طريقة إعداد وتحضيرفناجين الكوكيز بحشوة الشوكولاتة

المقادير8 اشخاص

عجينة كوكيز الزبدة

نصف كوب كريمة خفق

2 ملعقة صغيرة كاكاو

كوب شوكولاتة طبخ

12 حبة برتزل صغيرة

نصف كوب شوكولاتة بيضاء

عبوة مارشملو

طريقة التحضير

ادهني اكواب صينية الكب كيك بالزبدة، ثم اصنعي كرات صغيرة من عجينة الكوكيز ووزعيها في الاكواب مع الضغط عليها حتى تأخذ شكل الكوب.

اخبزي الكوكيز لمدة 12 دقيقة وحضري الحشوة في اثناء خبز الكوكيز.

لتحضير الحشوة: ضعي كريمة الخفق في وعاء على نار هادئة حتى يغلي، ثم اضيفي الكاكاو وقلبي ثم اضيفي شوكولاتة الطبخ وارفعي الوعاء من على النار. قلبي حتى يندمج الخليط وتذوب الشوكولاتة.

فور خروج الكوكيز من الفرن استخدمي قاعدة فنجان صغير للضغط على الكوكيز داخل الاكواب للحصول على تجويف مناسب. ادخلي الكوكيز الفرن مرة أخرى حتى تنضج.

بردي الكوكيز واخرجيها من الصينية ثم وزعي الحشوة وزينيها بالمارشملو.



لصنع يد الفنجان، ذوبي الشوكولاتة البيضاء وقسمي كل حبة برتزل الى نصفين.

اغمسي طرفي البرتزل في الشوكولاتة البيضاء ثم ثبتيها برفق في جانب حبات الكوكيز.

بردي الكوكيز في الثلاجة لتثبيت شكلها ثم قدميها

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