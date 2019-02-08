شكرا لقرائتكم خبر عن عالجه حسب السبب.. تمارين لتخفيف ألم عرق النسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا من الأمراض الشائعة التى تصيب العصب الوركى الممتد من أسفل الحبل الشوكى بالعمود الفقرى إلى الأرداف والساقين إلى القدمين، ويرتبط عرق النسا بالألم الشديد، لذا يمكنك ممارسة مجموعة من التمارين البسيطة التى تساعدك على تخفيف ألم عرق النسا.

وبحسب موقع "prevention" فإن هذه التمارين تساعد على تخفيف الضغط عن العصب الوركي ويمكنك عملها أثناء جلوسك على السرير، وقد طورت هذه التمارين جينيفر هاو ، المتخصصة فى العلاج الطبيعي بجامعة واشنطن.

وتستهدف هذه التمارين أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة لعرق النسا وهم: الإنزلاق الغضروفي، تنكس الأقراص الفقرية وعدم انتظام الفقرات، أو ضيق عضلات العصب الوركى.

للحصول على أفضل النتائج، قم بممارسة هذه التمارين يوميًا قبل الخروج من السرير في الصباح، أو في الليل قبل النوم.



تمرين 1

تمرين لعلاج عرق النسا الذى يسببه الانزلاق الغضروفى

يساعد هذا التمرين على إنشاء مسافة بين الأقراص المنتفخة في العمود الفقري، مما يخفف الضغط عن العصب الوركي.

-ضع بطنك على الأرض مع رفع جسمك من أعلى ووضع كفيك على الأرض ورفع الصدر والرأس لأعلى، كما فى الصورة استمر بهذا الشكل لمدة 30 ثانية، وتنفس بعمق.

-إذا انخفض الألم في ساقيك ، قم بتكرار التمرين.



تمرين 2

تمرين لعلاج عرق النسا الذى يسببه تنكس الأقراص الفقرية

تساعد هذه التمارين على خلق مسافة بين فقراتك، لذلك فمن غير المحتمل أن يتقلص العصب الوركي.

استلق على ظهرك وعانق ركبتيك ببطء إلى صدرك، استمر بهذا التمرين لمدة 30 ثانية، ولكن إذا كان هذا التمدد يقلل من الألم في الساقين، قم بتكرار هذا التمرين 3 مرات.



تمرين 3

تمارين لعلاج عرق النسا الناتج عن ضيق عضلات العصب الوركى

هذه الامتدادات يمكن أن تخفف العضلات في الوركين التي يمكن أن تضغط على العصب الوركي.

استلق على ظهرك مع تمديد الساقين، ارفع ساقك اليمنى واجعل يديك خلف الركبة، اسحب ركبتك اليمنى بلطف عبر جسمك وباتجاه كتفك الأيسر، اضغط لمدة 30 ثانية مع تبديل الساقين وتكرار التمرين.