شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. اللافندر والزيتون والروزمارى زيوت طبيعية عشان صحة شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الزيوت هى الوسيلة الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر، حيث إنها تساعد على تنعيم الشعر وعلاجه من التساقط والتلف وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك، يقدم ”الخليج 365” زيوت طبيعية لصحة الشعر وفقا لما ذكره موقع draxe



زيت

1:زيت اللافندر، أثبتت الدراسات والأبحاث أن زيت اللافندر له دور فعال فى تعزيز نمو الشعر وحمايته من التساقط والتلف، كما انه يحتوى على الفيتامينات والمعادن التى تساعد على ترطيب الشعر.

2:زيت الروزمارى، واحد من أهم الزيوت الطبيعية التى تساعد على كثافة الشعر وعلاج التساقط والتلف وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص والمعادن التى تنعم الشعر.



الشعر

3:زيت البابونج، هو من الزيوت المعروفة بفوائدها المذهلة على صحة الجسم والبشرة والشعر حيث انه يحتوى على نسبة عاليه من الفيتامينات والعاصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

4:زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة وجمال الشعر وذلك لاحتوائه على نسبة عاليه من الفيتامينات.



زيوت طبيعية

5: زيت الجرجير، له دور فعال فى علاج تساقط الشعر والحفاظ على قوته ولمعانه.