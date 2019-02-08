طريقة إعداد وتحضير معكرونة القوس قزح المدهشة للأطفال

المقادير4 اشخاص

باكت من المعكرونة العادية (أى شكل تفضلينه، وقدإستخدمت المعكرونة الطويلة السباجيتى فى وصفتى).

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة ملح.

أكياس مختلفة من ألوان الطعام المتوافرة بالأسواق (إستخدمت فى وصفتى 6 ألوان).

طريقة التحضير

ضعى قدر مناسب الحجم على النار المتوسطة، ملئ بالماء وملعقة الزيت وملعقة الملح.بعد مرحلة الغليان يتم إسقاط المعكرونة فى القدر حتى يتم سلقها كالطريقة العادية.يزال القدر عن النار وتصفى المعكرونة من الماء الزائد.

أحضرى 6 باكت او أكياس صغيرة وضعى بكل كيس 20 نقطة مختلفة من كل لون من الوان الطعام الستة التى تم إختيارهم (احمر - برتقالى - اصفر - اخضر - ازرق - بنفسجى) مع 2 ملعقة صغيرة من الماء داخل كل باكت كما بالصورة.

قسمى المعكرونة لستة أجزاء، وضعى كل جزء بداخل كل كيس من الأكياس الستة.احكمى غلق الأكياس الستة جيداً ثم قلبيهم لتمتزج قطع المعكرونة مع الألوان واتركيهم لمدة 5 دقائق.

الآن المعكرونة الملونة جاهزة، نظفيهم من بقايا الألوان الزائدة، ويمكنكِ تقديمها بشكل لطيف بجانب قطع الخبز المحمص وقطع الفراخ الشهية.

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