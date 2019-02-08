شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح مهمة قبل الخضوع للعمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنا هعمل عملية وخايف من البنج..كلمة تتطرق إلى أذهان الكثيرين بعد تحديد الطبيب أنهم يعانون من مشكلة ويجب الخضوع لعملية جراحية بالبنج الكلي، ولتجنب الشعور بالخوف والقلق عليك قراءة الأسطر القادمة للتخلص من هذه المشاعر السلبية.



العمليات الجراحة

وقدم التقرير المنشور في موقع " mayoclinic "بعض النصائح، التي يجب على المريض القيام بها قبل الخضوع للتخدير الكلي، ومنها:

-الاقلاع عن التدخين قبل العملية بفترة وفير أي لا تقل عن أسبوع وذلك للحفاظ على صحة جهازك التنفسي من مضاعفات ما بعد العملية.

-التوضيح لطبيب التخدير لتاريخك المرضي أي الأمراض التي تعاني منها، والأدوية التي تتناولها ونوعية وطبيعة غذائك، وأيضا الأعشاب التي تقوم بتناولها.



العمليات الجراحية

-إذا كنت تعاني من حساسية مزمنة في الصدر عليك الافصاح عن ذلك للطبيب، لتجنب حدوث أي مضاعفات ناتجة عن البنج.

-في حالة خضوعك قبل ذلك لعملية وتعرضك للتخدير الكلي عليك الشرح للطبيب ماذا كنت تفعل أثناء التخدير وبعده أي أثناء الاستيقاظ.

-الصيام قبل العملية بثماني ساعات من الأشياء التي يجب عليك فعلها تجنبا لحدوث أي تاثيرات أو مضاعفات علي صحتك.

-قبل العملية باسبوع عليك الامتناع عن أخذ الأدوية الخاصة بسيولة الدم كالسبرين الأطفال أو ماشابه ذلك إلا بالرجوع للطبيب المتابع لحالاتك.