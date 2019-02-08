شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط.. نظام "داش" الغذائى هيظبطه.. اعرف طريقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاتل الصامت كلمة تطلق على مرض ارتفاع ضغط الدم، حيث إنه في حالة تجاهل التعامل مع طبيعية هذا المرض قد يعرض حياة الشخص المصاب للخطر، ويكون من أهم أسباب الموت المفاجئ، فهناك العديد من النصائح التي تقدم لأصحاب القاتل الصامت، فمنها بعض العلاجات وأيضا تجنب العصبية والتوتر والقلق، ولكن في حقيقة الأمر أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من أهم النصائح التي تحافظ علي صحة المريض المصاب بارتفاع ضغط الدم.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع "mayoclinic"، أن هناك نظاما غذائيا يدعي "داش" يعمل على تنظيم ضغط الدم في الجسم، ويساهم في الحد من ارتفاعه بشكل كبير، وهذا النظام يعتمد على تناول جميع الأطعمة ولكن منخفضة الدهون وأيضا الأملاح، للحد من ارتفاع ضغط الدم.

وأشار التقرير، إلي أن هذا النظام "داش" يعتمد بشكل كبير علي تقليل نسبة الأطعمة التي تحتوي علي الصوديوم، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم لأنها عناصر تساهم في خفض نسبة ضغط الدم، ولا تساعد علي ارتفاعه، وعند الاستمرار في تناول هذه الأطعمة ستلاحظ فرق نسبة الضغط بعد مرور اسبوعين.

وأكد التقرير، علي أن نظام "داش" من الأنظمة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، لتجنب حدوث أي نقص في الجسم من العناصر التي يحتاجها، ولذا فهو يعتمد علي تناول الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والدجاج والمكسرات، فهذه الأطعمة غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتساعد علي إمداده بجميع ما يحتاجه منها، ولذا عليك تقسيم يومك علي تناول جميع العناصر للحد من الإصابة باي مضاعفات، مع ضرورة ممارسة الرياضة اليومية.