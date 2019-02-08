إيفانكا ترامب "تكنس" بعمل فني مثير للجدل في "Ivanka Vacuuming" 

يُقام في واشنطن حاليًا معرض فني مثير للجدل يحمل اسم "Ivanka Vacuuming" في إشارة إلى إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي "تظهر" في المعرض وهي تقوم بالتنظيف مستخدمةً مكنسة كهربائية.

وكانت الفنانة الأميركية جينيفر روبيل، هي صاحبة فكرة هذا المعرض، وفي المعرض، يدخل الجمهور قاعة ليرى فيها امرأة تشبه إيفانكا بشكل لافت، وهي تنظف سجادا زهريا فخما، بينما يتولى الجمهور مهمة توفير مزيد من الإثارة برمي الرمل على السجاد لتواصل "إيفانكا الشبيهة" العمل، وتحافظ "إيفانكا المزيفة" على ابتسامتها طول الوقت بالطبع.

ويستمر هذا المعرض، الذي بدأ مطلع هذا الشهر، حتى يوم 17 فبراير/شباط الحالي.

يبقى السؤال حول الهدف أو الرسالة المضمرة في هذا العمل الفني؟ هل له علاقة معينة بترامب ذاته وتدخل ابنته في السياسة؟

وتقول روبيل صاحبة فكرة هذا العمل الفني، "إنه يمكن أن يرمز إلى الكثير من الأشياء.. قد يعني رغبتنا في تنظيف الكثير من الأشياء حولنا، ثمة الكثير من المعاني".

ولم تعط روبيل بالتالي تفسيراً قاطعاً ونهائياً لهذا العمل، لتجعل التفسيرات مفتوحة باتجاه قضايا النسوية والمرأة والسياسة عامة.

وأوضحت أنه ليس بالضرورة أن الأمر سلبي باتجاه إيفانكا أو أنها تراها بهذا الشكل، "فالعرض هو صورة لعلاقتنا النسوية مع الأشياء والدور الذي تلعبه إيفانكا".

وعن التعليقات على المعرض فكانت متفاوتة، حيث اعتبر البعض أنه لا يمكن لإيفانكا أن تكون قد استخدمت المكنسة أو قامت بعملية التنظيف طوال حياتها، فما الذي يجعلها تقوم بهذا في المستوى الفني والرمزي؟

كما أن هناك من رأى الفكرة سخيفة في مقابل من رآها غنية بالدلالات.

ومن جانبها ردت إيفانكا ترمب على العمل عبر تغريدة على "تويتر" قائلةً "يمكن للنساء اختيار أن يطرحن بعضهن بعضا على الأرض أو يساعدن بعضهن على النهوض.. وأنا اخترت الخيار الأخير".

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