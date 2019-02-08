طريقة إعداد وتحضيرالكنافة بالمانجو والكريمة

المقادير8 اشخاص

نصف كيلو كنافة

كوب سكر بودرة

4 ثمرات مانجو مقطعة قطع صغيرة

حليب مكثف

125 جرام زبدة "يمكنك زيادتها عند الحاجة بالتدريج"

كريمة

مقادير الكريمة 2 ملعقة كبيرة نشا

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتان كبيرتان سكر بودرة

2 كوب حليب أو لبن

طريقة التحضير

طريقة تحضير الكريمة: ضعي المكونات فى قدر وإستمري فى التقليب حتى يذوب السكر والنشا. ضعي القدر على نار هادئة مع الاستمرار فى التقليب حتى يتكون لديكِ خليط غليظ ومتماسك قليلاً.

طريقة عمل الكنافة: إفركي الكنافة بالسكر والزبدة جيداً.

أحضري صينيتين بنفس المقاس وقسمي مقدار الكنافة على الصينيتين ولا تنسي دهان قاع الصينية بقليل من السمن لتفادي إلتصاق الكنافة بالصينية.

إضغطي جيداً على الكنافة لتتماسك فى الصينيتين ثم أدخلي الصواني فى الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 30 دقيقة أو الى أن يحمر وجه الكنافة وتكتسب اللون الذهبى أيهما أقرب.

بعد النضج أخرجي الصواني فوراً وإسقي الكنافة بالقليل من الحليب المكثف فى الصينيتين بالتدريج، وإحترسي من زيادة الحليب. والآن أحضري حشوة الكريمة وإبدأي فى نقل الكنافة من أحد الصواني الى صينية التقديم وضعي فوقها طبقة من الكريمة.

-ضعي فوق الكريمة بعض قطع المانجو المحضرة سابقاً، ثم ضعي فوقها طبقة أخرى من الكريمة.-ضعي الجزء الثانى من الكنافة فوق طبقات الكريمة والمانجو.

وأخيراً زيني سطح الكنافة بطبقة من الكريمة وبعض قطع المانجو والمكسرات البسيطة.

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