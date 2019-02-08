طريقة إعداد وتحضيركيكة الكوكيز برقائق الشوكولاتة

المقادير8 اشخاص

كيكة الكوكيز هي كيكة سهلة التحضير مميزة الطعم ولا تستغرق وقت في اعدادها. جربي معنا طريقة عمل كيكة الكوكيز.

كوب الا ربع زبدة

كوب سكر بني فاتح

بيضة

صفار بيضة

فانيليا

2 كوب طحين لجميع الاستخدامات

2 ملعقة كبيرة نشا

نصف ملعقة صغيرة صودا الخبز

ملعقة صغيرة بايكنج بودر

رشة ملح

كوب رقائق شوكولاتة

لتزيين كيكة الكوكيز: كوب ونصف سكر مطحون

ربع كوب كاكاو غير مُحلى

نصف كوب زبدة

2 ملعقة كبيرة كريمة طهي

رشة ملح

طريقة التحضير

لتحضير كيكة الكوكيز: نبدأ بتسخين الفرن، وتحضير صينية دائرية مقاس 24 ودهنها بالزبدة وطبقة رقيقة من الطحين.

تخفق لزبدة لمدة دقيقة على سرعة متوسطة ثم يضاف السكر البني ونخفق حتى نحصل على كريمة هشة.

يضاف البيض وصفار البيض مع الفانيليا ونخفق مرة أخرى.

في وعاء منفصل اخلطي الدقيق مع النشا، والملح وصودا الخبز، والبايكنج بودر.

يضاف خليط الدقيق لخليط الزبدة ونخلط برفق حتى تتجمع العجينة. ثم نضيف رقائق الشوكولاتة ونخلط جيداً حتى تمتزج مع خليط كيكة الكوكيز.

يوضع خليط كيكة الكوكيز في الصينية ويضغط عيه باليد حتى يتوزع جيداً.

تخبز كيكة الكوكيز في فرن متوسط الحرارة لمدة 20-25 دقيقة. ثم تبرد تماماً قبل التزيين.

لتزيين كيكة الكوكيز: ننخل السكر المطحون مع الكاكاو. ثم تخفق الزبدة جيداً ويضاف اليها خليط السكر بالتناوب مع الكريمة حتى تنتهي الكمية.

تزين كيكة الكوكيز حسب الرغبة وتُقطع وتُقدم

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