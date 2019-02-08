طريقة إعداد وتحضيرالباوند كيك بالسفن آب

القاهرة _ لايف ستايل المقادير12 اشخاص كوب ونصف زبدة

3 كوب سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

5 بيض

فانيليا

3 كوب طحين مخصص للكيك

3 ملعقة صغيرة باكينج بودر 1/2 كوب سفن آب

1/2 كوب كرز معلب مصفى ومنزوع النوى

للتغطية:

2 كوب سكر مطحون

3 ملعقة كبيرة عصير مركز

2 ملعقة كبيرة حليب طريقة التحضير تخفق الزبدة لمدة دقيقتين ثم يضف السكر ونخفق حتى نحصل على خليط كريمي هش.

يضاف البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق بعد كل واحدة ثم تضاف الفانيليا ونخلط جيداً. يخلط الدقيق مع الباكينج بودر ويضاف بالتدريج مع التقليب برفق حتى يختفي الدقيق. يضاف السفن آب ثم نخلط بخفة واخيراً يضاف الكرز ونقلب من أسفل لأعلى. تصب الكيكة في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق وتخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 75 دقيقة. تخرج الكيكة وتقلب على سلك التبريد وتبرد تماماً قبل التزيين. لتحضير التغطية: نخلط نصف كمية السكر المطحون مع الحليب. وفي وعاء آخر نخلط النصف الاخر مع عصير الكرز المركز. تزين الكيكة بخليطي التغطية وحبات الكرز. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة اعداد الملبن بالمكسرات وماء الورد والفانيليا طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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