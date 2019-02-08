طريقة إعداد وتحضيركرواسون النوتيلا السريع

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص 2 كوب دقيق

ملعقة خميرة

2 ملعقة سكر

3 ملعقة زبدة مذابة نصف كوب حليب فاتر

حبة بيض

فانيليا

للحشو: شوكولاتة نوتيلا طريقة التحضير تذاب الخميرة في الحليب وتترك ليتضاعف حجمها.

نخلط الدقيق مع السكر ثم تضاف الية البيضة بعد خفقها مع الفانيليا. نعجن بالحليب والزبدة المذابة حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة لتختمر ثم تقسم نصفين ونفرد كل نصف على شكل دائرة. تقسم كل دائرة الى مثلثات متوسطة الحجم. توضع ملعقة صغيرة من النوتيلا عند قاعدة كل مثلث ويلف برفق حتى نحصل على حبات كرواسون صغيرة. نترك الكرواسون ليختمر ثم يقلى في زيت غزير ويقدم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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