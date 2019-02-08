الاكل المناسب لفصيلة الدم a+

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تناول الأطعمة على أساس فصيلة الدم
ما هي المأكولات في النظام الغذائي لفصيلة الدم +A
حبيبات معينة ، مثل : الشعير المقشر ، والخبز النباتي .
زيت الزيتون .
بعض الفواكه ، مثل : العنب والتوت البري .
أنواع معينة من الفاصولياء والبقوليات .
بعض الخضروات ، وخاصة الخضراوات الداكنة المورقة ، مثل : اللفت والسبانخ .
أسماك المياه الغير مالحة ، مثل السردين وسمك السلمون .
كميات محدودة من الدجاج والديك الرومي .
الشاي الأخضر .
الزنجبيل .
ما يجب تجنبه خلال النظام الغذائي لفصيلة الدم +A
إن قائمة الأطعمة التي يجب أن يتجنبها الأشخاص ذو فصيلة الدم الإيجابي شائعة للغاية ، ولا حصر لها ، على سبيل المثال :
اللحم بقري .
العدس .
البطاطا الحلوة والبطاطس .
بعض الخضروات ، مثل الملفوف والباذنجان والطماطم والفلفل والفطر .
الفاصولياء .
الدواجن غير الدجاج والديك الرومي ، مثل البط .
لحم الغزال .
الأسماك ، مثل السمكة الزرقاء ، البركوده ، سمك الحدوق ، الرنجة ، وسمك السلور .
بعض الحبوب ومنتجات الحبوب ، مثل نخالة القمح والخبز متعدد الحبوب والقمح الصلب .
السكر المكرر .
الكربوهيدرات المكررة ، مثل الدقيق الأبيض والخبز الأبيض .
زيوت أخرى غير زيت الزيتون .
المكونات الاصطناعية .
معظم التوابل .
هل يعمل النظام الغذائي من نوع الدم بشكل فعال
لا يوجد دليل علمي على هذا النظام الغذائي أو أنه يخفف من أي ظروف صحية محددة . تشمل الحالات الطبية مع هذا النوع من الدم ما يلي :
السرطان .
داء السكري .
إضطرابات وقلق .
كان هناك بحث يدرس ما إذا كانت أنواع الدم معرضة لخطر التطوير نتيجة لظروف معينة . وجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2012 أن مجموعات فصيلة الدم من النوع غير O ، بما في ذلك نوع فصيلة الدم A ، كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية . ووجدت دراسة أجريت في عام 2015 أن فصيلة الدم من النوع A كانت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من الفئة 2 . هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم السبب . وجدت دراسة واحدة في عام 2014 أن الالتزام بالنظام الغذائي بنوع الدم +A قد يحقق فوائد ، مثل :
ضغط الدم .
الكوليستيرول .
ما هي الأضرار التي قد تحدث من هذا النظام الغذائي
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