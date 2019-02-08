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من المحتمل أنك تبرعت بالدم مرة واحدة على الأقل في حياتك ، ويمكن أن يكون الصليب الأحمر الأمريكي قد أعطاك بطاقة تحدد فصيلة دمك . إذا اكتشفت أن فصيلة دمك من النوع AB ، فأنت من فصيلة دم فريدة من نوعها ، في الواقع لديك أندر نوع دم من الكل .
كرات الدم الحمراء وفصائل الدم
يشفر جين مجموعة الدم للبروتين الذي يتم التعبير عنه على سطح الخلية الحمراء وهذا ما نكتشفه في المختبر . لذا فإن ما يتم التعبير عنه على سطح الخلية يحدد النوع وأي دم متوافق مع أي مريض . دعنا نرجع خطوة إلى الوراء لتحديث الأساسيات . يحتوي كل الدم على نفس المكونات الأساسية : الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والصفائح الدموية والبلازما ، وهو الجزء السائل من الدم الذي يحتفظ بخلايا الدم الحمراء والبيضاء جنبًا إلى جنب مع الصفائح الدموية في وضع معلق .
تعريف فصيلة الدم AB+
على الرغم من أن الدم قد يبدو متطابق ، إلا أن الدم ليس هو نفسه . يمكن العثور على اختلاف صغير ، ولكن المهم للغاية هو سطح خلايا الدم الحمراء . إن وجود أو عدم وجود مستضدات AB في هذا المستوى يحدد فصيلة دمك . تساعد المستضدات في التعرف على من يمكن أن يكون المتبرع لك بالدم وما هي أنواع الدم التي يمكنك تلقيها إذا احتجت إلى نقل دم . تمييز الدم بنوع الفصيلة أمرٌ مهم ، لأنه بدونه ، لن يكون من الممكن إجراء مطابقة دقيقة لضمان عمليات نقل آمنة . تعد عملية التطابق مهمة بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين لديهم فصيلة دم AB+ ، وهو نوع فصيلة دم تحتوي على تركيبة محددة من المستضدات تظهر بشكل أقل في السكان الأمريكيين .
ما الذي يجعل فصيلة الدم AB+ مختلفةً عن أنواع فصائل الدم الأخرى
تحتوي فصيلة الدم AB+ على مستضدات A و B على سطح خلايا الدم الحمراء ، في حين أن مجموعات الدم الأخرى A و B تحتوي على واحد فقط ، والفصيلة التي لا تحتوي على أي من المستضدات مثل فصيلة الدم O ، وبسبب هذا المزيج الفريد ، لا يمكن إعطاء دماء المتبرعين ذو فصيلة الدم AB+ إلا للآخرين الذين لديهم دماء بنفس الفصيلة ، في حين ، إذا كان المُستَقبِل من فصيلة الدم AB+ ، فإنهم يمكن أن يستقبلون دماء من المتبرعين من أي نوع من فصائل الدم إذا كانوا يحتاجون إلى نقل الدم .
تلعب المستضدات الموجودة في AB+ دورًا حيويًا في تبرعات البلازما
بينما يحتوي الدم من فصيلة AB+ على مستضدات A و B على خلايا الدم الحمراء ، لا يوجد أي من هذه المستضدات موجودة في البلازما . وهذا يجعل AB+ المتبرع البلازمي يمكن نقل البلازما AB+ إلى المرضى الذين لديهم أي نوع آخر من كل الفصائل .ويعتقد أن فصيلة الدم AB هي أحدث فصيلة دم . مجموعة الأشخاص ذو فصيلة الدم AB هي نتيجة لخلط بين القوقاز (وهي فصيلة تابعة لمجموعة واحدة) والشعب المنغولي (عادةً المجموعة ب) . لهذه الأسباب ، تم العثور على مجموعة دم AB في نسب منخفضة في جميع أنحاء السكان الأوروبيين ، ولكن يبدو أكثر شيوعًا داخل الجزء القاري الهندي .
ندرة فصيلة دم AB+
فقط حوالي 3 في المئة من سكان الولايات المتحدة لديهم فصيلة دم AB+ ، مما يجعل متبرعي الدم +AB أكثر قيمة وندرة . على الرغم من أن الأشخاص الذين لهم فصيلة دم AB+ يمكن أن يتلقوا من أي نوع من فصيلة الدم ، فمن المفضل دائمًا تلقي الدم من شخص لديه نفس فصيلة الدم . إذا كانت فصيلة دمك هي AB+ ، فنأمل أن تفكر في إعطاء الحياة لمجتمعك من خلال التبرع بالدم أو البلازما بقدر ما تستطيع . يمكنك التبرع بالدم كل 56 يومًا والتبرّع بالبلازما كل أربعة أسابيع .
قد تنقذ حياة الآخرين بهذه الفصيلة النادرة
إذا لم تكن فصيلة دمك AB+ فيمكنك معرفة المزيد حول كيفية مساعدة من يشابهونك في فصيلة الدم في إنقاذ أرواحهم ، لذا قُم باختبار فصيلة دمك وتعرف بنوع الفصيلة حتى تتمكن من إجراء المزيد من البحث حول من من الممكن أن تساعده في التبرع بالدم ، وما هي أنواع فصائل الدم التي يمكن أن تساعدك ، ومتى يكون نوع دمك هو الأكثر حاجة .
ملحوظة هامة
إن معرفة نوع فصيلة الدم وما يجعلها مختلفةً عن الآخرين يمكن أن يعطيك فهمًا أكبر لعملية التبرع بالدم ، وعملية مطابقة الدم ، والحاجة إلى التبرع بالدم في مجتمعك .
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