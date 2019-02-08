شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: علاج التهاب مفاصل الركبة بالخلايا الجذعية غير مثبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرير حديث نشر اليوم فى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف أن 12 مريضا حاولوا حقن خلايا جذعية لعلاج التهابات مفاصل الركبتين، ولكنهم تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بالعدوى.

والخلايا الجذعية هي خلايا "غير ملتزمة" قادرة نظرياً ، على الأقل أن تصبح أي نوع من الخلايا مثل القلب أو الكلى أو حتى غضاريف الركبة، ويمكن أن تأتي الخلايا الجذعية من الأنسجة الجنينية ، بما في ذلك منتجات الإخصاب في المختبر وكذلك المشيمة وأنسجة الحبل السري. كما يمكن أن تأتي الخلايا الجذعية من البالغين والتي يتم حصادها غالبًا من نخاع العظام والدهون، وعلى سبيل المثال، تُستخدم زراعة الخلايا الجذعية بشكل متكرر لعلاج بعض أنواع السرطان.

غير أن الخلايا الجذعية فشلت بالنسبة لعلاج التهاب الركبة، وقال أستاذ جراحة العظام في جامعة فيرجينيا لم يذكر اسمه، إنه أيضاً كان ضحية لمحاولة علاج التهاب مفاصل الركبة بالخلايا الجذعية، وقد خضع لعملية تركيب ركبة صناعية لكلتا الركبتين قبل أكثر من عام.

وأضاف أستاذ الجراحة أن العديد من المرضى الذين دفعوا آلاف الدولارات لما يسمى العلاج بالخلايا الجذعية اكتشفوا لاحقاً أنهم خدعوا.