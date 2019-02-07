"صحة دبي" تستضيف مؤتمر الكلية الأمريكية لعلم الأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعقد هيئة الصحة بدبي، الخميس، مؤتمر "الاعتماد الدولي وأفضل الممارسات في علم الطب المخبري"، بالتعاون مع الكلية الأمريكية لعلم الأمراض؛ لمناقشة آخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية التشخيصية المخبرية ذات الكفاءة والجودة العالية.

وافتتح المؤتمر الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي، بحضور الدكتور باتريك جادبي رئيس الكلية الأمريكية لعلم الأمراض، ونخبة من المتحدثين العالميين والمحليين.

وأكد كاظم، خلال كلمته، أهمية المؤتمر العلمي الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي في تحسين الكفاءة في الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات المتميزة وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبكوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة في مجال طب المختبرات.





وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي، حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى ونوعية خدماتها المقدمة في جميع منشآتها الصحية، من خلال الاعتماد الدولي من جهات عالمية مرموقة، وبما يسهم بشكل فاعل في ضمان جودة الخدمات المقدمة واستيفائها للمعايير العالمية.

وتقدمت بالشكر للقائمين على إدارة المختبرات وعلم الوراثة وكافة العاملين في الجهات التي حصلت على الاعتماد الدولي؛ لجهودهم الحثيثة في نيل هذا الاعتماد.

وقال الدكتور حسين السمت، نائب مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة بدبي: إن خطط الإدارة خلال العام الحالي والمقبل تهدف إلى حصول جميع المختبرات التابعة لهيئة الصحة بدبي على الاعتماد الدولي؛ لضمان سلامة المريض وفقا لأفضل الممارسات.

بينما قالت الدكتورة رنا النابلسي، استشاري ورئيس قسم الجودة في إدارة المختبرات ورئيسة المؤتمر: إن فحوصات الطب المخبري والوراثة تسهم بأكثر من 70% من التشخيص المرضي والقرارات الطبية، موضحة أن اتباع المعايير العالمية وأفضل الممارسات يدعم جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وكرَّم المؤتمر مختبرات ومراكز هيئة الصحة الحاصلة على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP" وجمعية بنوك الدم العالمية"AABB"، التي شملت مركز دبي لعلم الوراثة ومختبر مستشفى حتا ومختبر مركز زعبيل للرعاية الصحية الأولية ومختبر مركز البرشاء للرعاية الصحية الأولية ومركز دبي للتبرع بالدم.