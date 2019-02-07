طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي بقطع الشيش طاووق

المقادير3 اشخاص

1 كوب أرز بسمتي.

1 حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم.

2 حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة.

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة كركم.

½ ملعقة صغيرة زعتر.

½ ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

في مقلاه عميقة يُضاف زيت الزيتون، والبصل والفلفل الأخضر مع التقليب لمدة 4- 5 دقائق.

تُضاف الطماطم، الزعتر، التوابل والبهارات وتُترك على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

يُضاف الأرز لخليط الطماطم وكمية من الماء تكفي لتغطيته بحوالي 2 سم تقريباً، ويُترك الأرز ليغلي ثم تُهدأ النار، ويُغطى الإناء حتى تمام النضج.

يُرص قطع الشيش طاووق على الأرز ويٌقدم ساخناً مع السلطة الخضراء أو حسب الرغبة.