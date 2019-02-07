طريقة إعداد وتحضير شوربة الدجاج بالكريمة

المقادير4- 6 اشخاص

4/3 كوب أرز

حبة بيض

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

صدور دجاج مسلوقة ومقطعين إلى مكعبات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة جزر متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

شبت وبقدونس وكرفس مقطعين

نصف كوب مرق

كوب حليب

طريقة التحضير

قومي بتجهيز إناء مناسب الحجم، ثم أضيفي له ملعقة زيت زيتون وضعيه على نار هادئة ثم أضيفي الجزر والكرفس والبقدونس والشبت واتركيهم لثواني الى أن يتشوحوا.

الآن ضعي المرق والحليب على المكونات واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي له الأرز وقومي بتخفيض درجة حرارة النار واتركيه لمدة 15 دقيقة.

أضيفي البيضة الي المرق والحليب وقلبي جيداً، ثم أضيفي صدور الدجاج المقطعة والملح والفلفل.

اتركيهم على النار الهادئة حتى تنضج المكونات ثم قدمي الشوربة ساخنة ولذيذة.

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