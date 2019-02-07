طريقة إعداد وتحضير ساندويتش الروست بيف بالمنزل

المقادير6 اشخاص

2/1 1 كجم لحم

4/1 ملعقة صغيرة ملح

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة

7 فصوص ثوم مفروم

4 لتر ماء ساخن

2 أوراق الغار

4 مكعبات ماجي

خبز التوست

طريقة التحضير

قومي بتتبيل اللحم أولاً بالملح والفلفل.

حضري طنجرة مناسبة الحجم وأضيفي إليها الزيت وعندما يسخن أضيفي له اللحم وقلبيه حتى يصبح لون اللحم ذهبي من جميع الجوانب.

إنقلي اللحم إلى طبق نظيف جانباً، ثم أضيفي الى الزيت البصل والثوم وقلبي حتى يتشوحوا، ثم أضيفي اليهم اللحم مرة أخرى ثم ضعي عليه ماء ساخن والماجي وورق الغار ودعيهم على نار هادئة لمدة ساعة ونصف أو إلى أن ينضج تماماً.

إرفعي اللحم من على النار وضعيه في طبق جاف إلى أن يبرد ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين ثم أخرجيه وقطعيه إلى شرائح رفيعة. وبعد ذلك يمكنكِ تقديمه مع الأرز أو المكرونة والشوربة الساخنة اللذيذة، أو داخل خبز التوست مع الخضراوات الطازجة.

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