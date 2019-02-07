شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناسب عملية تحويل المسار المصغر للمعدة كل مرضى السكر؟ الدكتور السبكى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا فى العالم بشكل عام، وفى مصر بشكل خاص، حيث يعتبر المصريون ضمن 10 دول الأكثر إصابة بمرض السكر على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، فيما تنفق الدولة ما يقترب من مليار دولار سنويًا فى علاج السكر، ويبلغ نسبة إصابة الأطفال والبالغين بمرض السكر من النوع الأول حوالى 175 ألف، لذلك اجتهد أطباء العالم فى المراكز البحثية على البحث عن علاج دائم لهذا المرض الذى يجتاح العالم يومًا بعد يوم.

وفى هذا الإطار، يؤكد الدكتور أحمد السبكى، دكتوراه الجراحة والمناظير، استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أن هناك علاقة بين جراحات السمنة وبين مرض السكر وأن مرض السكر له حل جذرى، يتمثل فى عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، التى تعد أحدث عملية يمكن أن تقضى على مرض السكر.

دور عملية تحويل المسار المصغر للمعدة فى علاج السكر

وفيما يتعلق بالشرح التفصيلى لدور عملية تحويل المسار المصغر للمعدة فى العلاج من السكر ، يقول الدكتور السبكى أن الهدف من عملية تحويل المسار المصغر للمعدة هو الحد من امتصاص السكريات و النشويات و الدهون بنسبة 70 %، والحفاظ على نسبة السكر التراكمى للمريض، كما تقوم بتحفيز الهرمونات المنشطة للبنكرياس، مما يزيد من كفاءته أضعافا مضاعفة و تمنع ما يسمي بمقاومة الانسولين الداخلي، مما يحافظ علي منع ارتفاع نسبة السكر بالدم، ومن ثم يمكن للمريض بعد ذلك أن يتخلص من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض، وكذلك يتخلص المريض من الاستمرار على تناول الأدوية أو الانسولين وبالتالى يستطيع أن يعيش بعد العملية حياة طبيعية مثل أى شخص عادى، ويتحقق ذلك بنسبة نجاح من 70% إلى 100% حسب حالة المريض كما أن العملية تقضى على أمراض "الضغط والكوليسترول والنقرس أيضا ".



انفو جراف يوضح معايير نجاح عملية تحويل المسار المصغر للمعدة للقضاء على مرض السكر

هل تصلح عملية تحويل المسار المصغر للمعدة لمريض وزنه مثالى

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، تناسب مرضى السكر الذين لديهم سمنة مفرطة أو متوسطة أو زيادة بسيطة فى الوزن، ولكنها لا تناسب أصحاب الوزن المثالى، قائلاً "لو مريض سكر وزنه مثاليًا، وليكن طوله 160 سم، ووزنه 60 أو 65 كيلو، لا يناسبه هذه العملية".



انفوجراف معلومة طبية يقدمها دكتور أحمد السبكى

معايير عملية تحويل المسار المصغر للمعدة

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى وجود عدة معايير يتم بناءً عليها تحديد ما إذا كان مريض السكر تصلح له عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، للقضاء على السكر من عدمه، ومن هذه المعايير ما يلى:

1- الحالة الصحية للمريض بشكل عام.

2- تاريخ مرض السكر لدى المريض.

3- مدة علاج المريض بالأنسولين.

4- كفاءة البنكرياس لدى المريض.

5- وزن المريض قبل العملية.



انفو جراف يوضح هل تناسب عملية تحويل المسار المصغر كل مرضى السكر

واختتم الدكتور أحمد السبكى، تصريحاته، بالتأكيد على أن هذه المعايير يتم تقييمها قبل العملية لتحديد هل الشخص مناسب لإجراء العملية من عدمه، و التأكد من نجاح العملية وانها ستثمر عن توقف الشخص عن تناول الأقراص والأنسولين تماما بعد العملية و يصبح شخصا طبيعيا تماما .

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