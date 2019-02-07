شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية لمواجهة مرض «السل» المقاوم للأدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة ومثيرة لعلاج السل، حيث أفادت أن فيتامين (د) يساعد على تسريع إزالة بكتيريا السل من رئتى المصاب خاصة السل المقاوم للأدوية المتعددة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Medicalxpress”.

وقال الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 1850 مريضا الذين يتلقون العلاج بالمضادات الحيوية، بقيادة جامعة كوين مارى فى لندن، إن السل المقاوم للأدوية المتعددة فى ارتفاع عالمى ومن المعروف أنه يصعب علاجه، وهو أسوأ بكثير من مرض السل العادى.

وقال الدكتور “أدريان مارتينو” من جامعة كوين مارى فى لندن: “إن دراستنا تشير إلى أن فيتامين (د) – آمن للغاية وغير مكلف، يمكن أن يفيد مجموعة المرضى التى يصعب علاجهم من خلال اتباع نهج جديد فى علاجهم”.

وأكد “مارتينو” أنه بإضافة فيتامين د إلى العلاج بالمضادات الحيوية، يمكننا تعزيز المناعة عن طريق مساعدة الجسم على إزالة السل، بدلا من الاعتماد على المضادات الحيوية وحدها لقتل البكتيريا مباشرة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 10.0 ملايين شخص قد تطوروا السل النشط فى عام 2017، وأن 1.6 مليون شخص ماتوا بسبب هذا المرض.