تناولِك لهذه الفواكه طريقة فعالة لتتمتعي بعمر مديد!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أن الحميات المتوازنة والتمارين الرياضية من أهم الأسلحة التي يمكن الاعتماد عليها لضمان الحفاظ على الصحة، وتقليل مخاطر التعرض للوفاة المبكرة.
وتنصح في هذا السياق خبيرتا التغذية البريطانيتان، جولييت كيلو وسارة بروور، بضرورة التركيز على الفواكه الحمضية، التي من بينها البرتقال، الجريب فروت والليمون، لكونها تساهم بصورة فعالة في تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض التي من ضمنها السرطان، أمراض القلب وداء البول السكري.
وقالت الخبيرتان إنه يتعين على الجميع تناول حصة ثابتة من الفواكه الحمضية بشكل يومي، لاسيما وأن تلك الفواكه تحتوي على فيتامين سي، المفيد للجهاز المناعي، والفعال في مكافحة الكثير من الأمراض المعدية وكذلك الأمراض الخطيرة الأخرى.
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