شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك بقع وحكة خلف الركبتين.. اعرف نوع الفيروس الذى يصيب جلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا ظهرت بقع ومعها حكة فى أجزاء معينة من الجسم، عليك بالتعرف على المليساء المعدية، وهى عدوى فيروسية تصيب الجلد، وتؤثر على الأطفال بشكل خاص، وذلك على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، وعادة ما تكون حالة غير ضارة وقد تتحسن في غضون أشهر قليلة دون أي علاج محدد، ولكن من الشائع أيضا أن ينتشر المرض في جميع أنحاء الجسم، لذلك يمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 18 شهرًا أو أكثر حتى يتم التعامل مع الحالة تمامًا.

ووفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية " NHS" البريطانى، تشمل أبرز الأعراض على الجلد، البقع التى تكون ليست مؤلمة، ولكن يمكن أن تكون بها حكة، وقد تتطور البقع في مجموعات صغيرة ويمكن أن تنتشر عبر أجزاء مختلفة من الجسم، وغالبا ما توجد في الإبط وخلف الركبتين أو على الفخذ.

متى تطلب المشورة الطبية؟

إذا ظهرت عليك أعراض البقع على جلدك، عليك بالذهاب للطبيب وتشخيص الحالة والخضوع لهذه الاختبارات:

• أخذ عينة من الجلد (خزعة) من أحد البقع لاختبارها ومعرفة فيروس المليساء المعدية (MCV).

• إحالتك إلى عيادة طب الجهاز البولي التناسلي لفحصه من أجل العدوى المنقولة جنسيًا (STIs).

وقد يحولونك إلى أخصائي في المستشفى إذا كان لديك:

• البقع على جفنك بالقرب من عينك، أو عينك حمراء أو مؤلمة

• لديك فيروس نقص المناعة البشرية وأعراضك شديدة

- ضعف جهاز المناعة لسبب آخر مثل تلقي العلاج الكيميائي

اسباب إصابتك بفيروس المليساء المعدية

يمكن أن ينتشر هذا الفيروس من خلال:

• اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺛﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻟﻤﺲ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﻌﺪوى.

• ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ واﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﻼﺑﺲ.

• الاتصال الجنسي وهذا يشمل الاتصال الجسدي الحميم وكذلك الجماع الجنسي.

إذا كنت مصابًا بالفيروس والبقع تظهر على جلدك، يمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا إلى مناطق أخرى.

علاج المليساء المعدية

لا يُنصح عمومًا بالعلاج الروتيني خاصةً عند الأطفال، لأن:

• العدوى عادة ما تختفي من تلقاء نفسها

• لا تسبب العدوى عادة أي أعراض غير البقع

• لا تتداخل الإصابة عادةً مع الأنشطة اليومية، مثل الذهاب إلى العمل أو السباحة أو ممارسة الرياضة

• يمكن أن تكون العلاجات مؤلمة ويمكن أن تسبب تندبًا أو تلفًا في الجلد المحيط.

عادةً ما ينصح بالعلاج للأطفال الأكبر سنًا والبالغين فقط عندما تكون البقع على وجه الخصوص قبيحة وتؤثر على نوعية الحياة، أو للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

في مثل هذه الحالات ، تشمل العلاجات التي يمكن تقديمها ما يلي:

• السوائل أو المواد الهلامية أو الكريمات التي توضع مباشرة على الجلد.

• إجراءات بسيطة مثل العلاج بالتبريد، حيث يتم إزالة البقع عن طريق تجميدها.

الوقاية من انتشار عدوى المليساء المعدية

ليس من الضروري الابتعاد عن العمل أو المدرسة أو الحضانة، أو التوقف عن القيام بأنشطة مثل السباحة إذا كان لديك المليساء المعدية

ومع ذلك ، يجب عليك اتخاذ بعض الخطوات لتجنب انتشار الفيروس لأشخاص آخرين منها:

• تجنب ضغط أو خدش البقع، وهذا يمكن أن يسبب الألم والنزيف ويمكن أن يؤدي إلى تندب

• إبقاء المناطق المصابة من الجلد مغطاة بالملابس كلما أمكن ذلك، ويمكن وضع ضمادة مقاومة للماء على المنطقة إذا ذهبت للسباحة

• تجنب تقاسم المناشف والملابس

• تجنب مشاركة الحمامات

- استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس يمكن أن يقلل من خطر نقل المليساء المعدية أثناء الاتصال الجنسي.