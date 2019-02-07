"آبل" تفقد أحد أفضل موظفيها برحيل أنجيلا أرندتس عن منصبها  

أعلنت شركة "آبل" أن أنجيلا أرندتس، التي تشغل منصب نائب مدير المبيعات والإشراف على عمل متاجر "Apple Store" عازمة على ترك منصبها في الشركة.

وتبعا لمصادر مقربة من آبل فإن "قرار أرندتس مغادرة الشركة جاء بسبب الانخفاض الملحوظ في المبيعات، والذي لوحظ بوضوح بعد طرح الدفعة الأخيرة من هواتف آيفون، فضلا عن المشكلات التي تعاني منها آبل، والتي أدت لتقليص مبيعاتها في السوق الآسيوية".

وبالرغم من كل هذه المشكلات، يرى بعض الخبراء في سوق التقنية أن "العقبات التي تواجه آبل حاليا أسبابها تكنولوجيّة وليست تسويقية، وليس لأرندتس دخل مباشر فيها، فالشركة لم تطرح ما هو كاف من الميزات في هواتفها الأخيرة لمنافسة باقي الشركات، والدليل على ذلك أن عمل Apple Store كان مزدهرا على مر السنوات السابقة، وشبكة البيع بالتجزئة لها عبر الإنترنت تعد واحدة من شبكات البيع الرائدة في العالم. لكن الناس بدأوا يهتمون بشكل أساس بالتقنيات التي تقدمها الهواتف لهم، ولم يلاحظوا ما هو جديد في هواتف "آيفون" التي طُرحت العام الفائت".

عُرفت أرندتس كواحدة من أهم الشخصيات الإدارية النسائية الناجحة في العالم، وعام 2013، صُنفت كأغنى امرأة في بريطانيا. أما مسيرتها مع "آبل" فبدأت خريف 2014، وحققت العديد من النجاحات التي سجلت لها في تاريخ الشركة.

وقد يهمك ايضًا:

ثيلان بلوندو تُثير ضجة على الإنترنت في تحدي الـ 10 سنوات

دراسة أميركية تُحذّر من منشورات "جنسية" تروج للنرجيلة على الإنترنت