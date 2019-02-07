فوائد البصل لمنع تساقط الشعر ومنع القشرة

يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر فبالرغم من أنّ المعدّل الطبيعي هو تساقط 50 إلى 100 شعرة يومياً إلاّ أنّ هذا الأمر بحدّ ذاته يشكّل هاجساً لدى البعض ويزعزع ثقتهم بأنفسهم. لكن قبل اللجوء إلى المستحضرات الطبيّة والأدوية، هناك الكثير من المنتجات الطبيعية التي بإمكانها منع تساقط الشعر وتغذيته والبصل واحد منها.

ومن فوائد البصل هو أنه طبيعي وآمن على الشعر، إنّ استخدامه آمن تماماً لمنع تساقط الشعر والمساعدة على نموه من جديد بدون القلق من العوارض الجانبية. فهو لا يحتوي على مواد كيميائية.

وأظهرت دراسات عملية كثيرة أنّ وضع خلاصة البصل على الشعر واستهلاكه أيضاً يساعدان في المحافظة عليه ومنع قشرة الرأس بالإضافة إلى تأخير ظهور الشعر الأبيض. والبصل غني بمادة الكبريت الكيميائية لذا يحسن وصول الدمّ إلى فروة الرأس بالإضافة إلى إنتاج أنسجة الكولاجين الضرورية لنمو الشعر.

ولنتائج أفضل، يُنصح باستخلاص عصارة البصر ووضعها مباشرة على فروة الرأس وبالتساوي لمدّة 30 دقيقة ثمّ غسل الشعر بالماء والشامبو. وبالرغم من رائحته القويّة إلاّ أنه يجب تكرار هذه الخطوة أقلّه ثلاث مرّات أسبوعياً لمدّة شهرين لنتائج أفضل. ولتحضير عصير البصل عليكم استخدام خلاط كهربائي، ووضع حبّات البصل بداخله حسب طول الشعر.

استخدامات مختلفة لعصير البصل على الشعر:

- عصير البصل مع العسل: اخلطوا ¼ كوب من عصير البصل مع ملعقة صغيرة من العسل واشربوها يومياً أو ضعوا المزيج على فروة الرأس ودلّكوا المنطقة لمدّة 15 دقيقة يومياً.

- عصير البصل وشراب الروم: إذا كنتم لا تتحمّلون رائحة البصل القويّة بإمكانكم وضع قطع البصل داخل كوب من شراب الروم طيلة الليل واستخدام الخلاصة في اليوم التالي على فروة الرأس.

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