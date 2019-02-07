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اختبار الهيموجلوبين الكهربائي هو اختبار دم يستخدم لقياس وتحديد أنواع مختلفة من الهيموجلوبين في مجرى الدم ، والهيموجلوبين هو البروتين الموجود داخل خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء .

يمكن أن تتسبب الطفرات الجينية في الجسم بإنتاج الهيموجلوبين الذي يتشكل بشكل غير صحيح ، ويمكن أن يتسبب هذا الهيموجلوبين الغير الطبيعي في وصول كميات قليلة جدًا من الأكسجين للوصول إلى أنسجة الجسم والأعضاء .

أنواع الهيموجلوبين المختلفة

الهيموغلوبين f : يُعرف أيضًا باسم الهيموجلوبين الجنيني ، وهو النوع الموجود في الأجنة وحديثي الولادة ، ويتم استبداله بالهيموجلوبين A بعد الولادة بقليل .

الهيموجلوبين a : وهو النوع الأكثر شيوعًا للهيموجلوبين ويوجد في الأطفال الأصحاء والبالغين .

الهيموجلوبين C وD وE وM و S : هذه الأنواع النادرة من الهيموجلوبين غير الطبيعي الناجم عن الطفرات الجينية .

المستويات الطبيعية للهيموجلوبين

لا يخبرك اختبار الهيموجلوبين الكهربائي عن كمية الهيموجلوبين في الدم وإنما يعبرعن المستويات والنسب المئوية لأنواع الهيموجلوبين المختلفة التي يمكن العثور عليها في الدم ، وهذا يختلف في الرضع والبالغين :

عند الرضع

يتكون الهيموجلوبين في الغالب من الهيموجلوبين F في الأجنة ، ولا يزال الهيموجلوبين F يشكل غالبية الهيموجلوبين في الأطفال حديثي الولادة ، وينخفض ​​بسرعة عندما يصل عمر الطفل إلى سنة : فتصل النسبة في حديث الولادة إلى : من 60 إلى 80٪ وعند بلوغ الطفل سنة او أكثر تصبح من 1 الى 2٪ ، وفي البالغين تبلغ المستويات الطبيعية لأنواع الهيموجلوبين كالتالي :

الهيموجلوبين A 95٪ إلى 98٪

الهيموجلوبين A2 2٪ إلى 3٪

الهيموجلوبين F 1٪ إلى 2٪

الهيموجلوبين S 0٪

الهيموجلوبين c 0٪

لماذا يتم الخضوع للتحليل الكهربائي للهيموجلوبين تحليل ” electrophoresis “

يمكن وجود أنواع غير طبيعية مختلفة من الهيموجلوبين عن طريق طفرات في الجينات المسؤولة عن إنتاج الهيموجلوبين ، وقد يوصي طبيبك باختبار الهيموجلوبين الكهربائي لتحديد ما إذا كان لديك اضطراب يسبب إنتاج هيموجلوبين غير طبيعي أم لا ، والأسباب التي قد تجعل الطبيب يقوم بإجراء اختبار الهيموجلوبين الكهربائي تشمل ما يلي :

كجزء من الفحص الروتيني : قد يطلب طبيبك اختبار الهيموجلوبين الخاص بك لمتابعة اختبار الدم الكامل كإجراء عادي .

لتشخيص اضطرابات الدم : قد يقوم الطبيب بإجراء اختبار الهيموجلوبين الكهربائي إذا كانت تظهر لديك بعض أعراض فقر الدم ، سيساعدهم هذا الاختبار على إيجاد أي أنواع غير طبيعية من الهيموجلوبين في الدم ، وهذا يمكن أن يكون علامة على الاضطرابات والتي تشمل :

فقر الدم المنجلي

الثلاسيميا

لرصد العلاج : إذا كنت تعالج من أجل حالة تسبب أنواعًا غير طبيعية من الهيموجلوبين ، سيقوم طبيبك بمراقبة مستويات أنواع الهيموجلوبين المختلفة مع التحليل الكهربائي للهيموجلوبين .

للكشف عن الحالات الوراثية : قد يختار الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من فقر الدم الوراثي مثل الثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي فحص هذه الاضطرابات الوراثية قبل إنجاب الأطفال ، سيشير التحليل الكهربائي للهيموجلوبين إلى وجود أنواع غير طبيعية من الهيموجلوبين التي تسببها الاضطرابات الوراثية ، ويتم فحص الأطفال حديثي الولادة بشكل روتيني من أجل هذه الاضطرابات الوراثية للهيموجلوبين ، قد يرغب طبيبك أيضًا في اختبار طفلك إذا كان هناك تاريخ عائلي لهيموجلوبين غير طبيعي أو عنده فقر دم ليس بسبب نقص الحديد .

أين وكيف يتم إجراء اختبار الهيموجلوبين الكهربائي تحليل ” electrophoresis “

لا تحتاج إلى القيام بأي شيء خاص للتحضير ، تحتاج عادة إلى الذهاب إلى المختبر ، ففي المختبر يأخذ مقدم الرعاية الصحية عينة من الدم من ذراعك أو يدك : ويقومون أولاً بتنظيف الموقع بمسحة من الكحول ، ثم يقومون بإدخال إبرة صغيرة مع أنبوب متصل بجمع الدم ، وعندما يتم سحب كمية كافية من الدم ، يتم إزالة الإبرة وتغطية الموقع بشاش ، ثم يرسلون عينة دم إلى مختبر للتحليل .

في المختبر ، يمر التيار الكهربائي من خلال الهيموجلوبين في عينة الدم ، هذا ينتج أنواع مختلفة من الهيموجلوبين للفصل إلى نطاقات مختلفة ، ثم تتم مقارنة عينة دمك بعينة صحية لتحديد أنواع الهيموجلوبين الموجودة .

نتائج تحليل ” electrophoresis “

ما يمكن توقعه بعد الاختبار ، إذا أظهرت نتائجك مستويات غير طبيعية للهيموجلوبين ، فقد يكون السبب :

مرض الهيموجلوبين C ، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى فقر الدم الشديد

مجموعة من الاضطرابات الوراثية تتسبب في إنتاج أو بنية غير طبيعية لخلايا الدم الحمراء

فقر الدم المنجلي

الثلاسيميا

سيقوم طبيبك بإجراء اختبارات أخرى إذا أظهرت اختبارات الهيموجلوبين الإلكترونية أن لديك أنواعًا غير طبيعية من الهيموجلوبين .