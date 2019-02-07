5 تطبيقات ذكية لاختيار طعام صحي وفقدان الوزن بسهولة

يتوفر الكثير من التطبيقات الذكية التي تساعد على تنظيم الغذاء بشكل صحي، من خلال معرفة معلومات عن المنتجات الغذائية قبل شرائها، وحساب عدد السعرات الحرارية، كما توفر بعضها وصفات صحية سهلة التحضير. نستعرض فيما يلي أبرز 5 تطبيقات مميزة على نظامي التشغيل “آي أو إس” و”أندرويد” تساعد المستخدم على تحقيق هدفه المنشود، بحسب ما ورد في موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

1- تطبيق Calorie Counter by FatSecret مجاناً

• يتيح تسجيل البيانات في يوميات غذائية للتخطيط وجداول لتسجيل التقدم

• تحديد الأطعمة من صور “الباركود” لتحليل المعلومات الغذائية، وحساب السعرات الحرارية ووصفات لوجبات صحية

• مزامنة الحساب عبر الإنترنت، للوصول إلى المعلومات من أي مكان، وفي أي وقت

2- تطبيق YAZIO

• تقديم خطة شخصية لإنقاص الوزن، أو بناء العضلات

• جدول للسعرات الحرارية، وإنشاء وجبات طعام، ومتابعة التمارين الرياضية

• تتبع ما تأكله من خلال تسجيل البيانات في يوميات غذائية لجميع وجبات الطعام

وهذا التطبيق مجاني لأجهزة “أندرويد” و”آي فون” و”آي باد”، ويمكن الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

3- تطبيق Lose It

• البحث من خلال قاعدة بيانات الأغذية الخاصة بالتطبيق، أو التقاط صور لـ”الباركود”

• ميزة “Snap It” التي تتيح لك التقاط صور لوجباتك، ما عليك سوى النقر فوق رمز الكاميرا لتتبع الأغذية بسهولة من خلال الصور

• ميزة “Targets Meal” التي تتيح لك حساب السعرات الحرارية المقترحة لكل وجبة على أساس خطتك

يتكامل هذا التطبيق مع الكثير من التطبيقات والأجهزة الرياضية.

التطبيق متاح مجاناً لأجهزة “أندرويد” و”آي فون” و”آي باد”، ولكنه يعتمد على الاشتراكات داخل التطبيق للحصول على كافة الميزات.

4- تطبيق Carb Manager

أداة جيدة جداً للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية قليلة الكربوهيدرات، مثل نظام “كيتوجينك” أو “حمية أتكينز”.

يضم قاعدة بيانات لأكثر من مليون نوع من الأطعمة.

الميزات الرئيسية:

• سجل يومي لنظامك الغذائي، وممارسة الرياضة وكمية الماء

• وضع الأهداف مع تقليل الكربوهيدرات، وفقدان الوزن باستخدام الآلة الحاسبة

• استخدام محرك البحث السريع لتحديد الأطعمة أو مسح باركود المنتج للبحث الفوري

• ممارسة التمارين الرياضية من بين 100 تمرين أو إنشاء التمارين الخاصة بك

• تتبع وزنك ومؤشر كتلة الجسم مع الرسوم البيانية التوضيحية

• عرض معلومات التغذية التفصيلية لكل يوم، بما في ذلك الكربوهيدرات الإجمالية، وصافي الكربوهيدرات، والدهون، والسعرات الحرارية، والبروتين، والكثير من المعلومات الأخرى

• إنشاء أطعمة ووصفات مخصصة

التطبيق متاح مجاناً لأجهزة “أندرويد” و”آي فون” و”آي باد”.

5- تطبيق Fooducate Nutrition Tracker

• تتبع كمية الطعام وممارسة الرياضة

• حساب السعرات الحرارية التي تحتاجها يومياً للوصول لهدفك

• تتبع نومك، والحالة المزاجية، ومستويات الجوع

• إضافة الوصفات الخاصة بك، وإمكانية حساب قيمتها الغذائية

• الحصول على اقتراحات للأطعمة الصحية استناداً إلى الصور التي تلتقطها

• نصائح مجانية للصحة والنظام الغذائي من خبراء التغذية

• نصائح مجانية لفقدان الوزن

• استيراد التمارين وبيانات النوم من التطبيقات والأجهزة الأخرى، حيث يتكامل مع العديد منها

• تصدير بيانات التغذية الخاصة بك بسهولة

التطبيق متاح مجاناً لأجهزة “أندرويد” و”آي فون” و”آي باد”.