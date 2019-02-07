شكرا لقرائتكم خبر عن هل بدائل السكر الطبيعي مفيدة للصحة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بدائل السكر هي مواد كيميائية أو نباتية تستخدم لتحلية أو تحسين نكهة الأطعمة والمشروبات كشكل بديل عن السكر الأبيض.

معظم بدائل السكر وفقاً لتقرير موقع ” familydoctor” أحلى من السكر، وذلك لأن كمية صغيرة جداً من بدائل السكر هذه توفر نفس مستوى الحلاوة التي يعطيها السكر العادى، وأهم ما يميز بدائل السكر أن البعض منها منخفض في السعرات الحرارية، والبعض الآخر ليس لديه أي سعرات حرارية.

مميزات بدائل السكر

بدائل السكر توفر حلاوة وتعزز نكهة الطعام دون إضافة السعرات الحرارية على عكس السكر.

لا تساهم في تسوس الأسنان.

معظم الأنواع لا ترفع مستويات السكر في الدم مما يجعله خيار ممتاز لمرضى السكر.

مفيد للأشخاص الذين يتحكمون في كمية السعرات الحرارية.

على الرغم من أن بدائل السكر تحتوي على سعرات حرارية أقل من السكر، فمن الأفضل تحديدها والتركيز على الخيارات الغذائية الصحية بدلاً من الاعتماد عليها، مثل الفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدسم والحبوب الكاملة.

تستخدم بدائل السكر في العديد من الأطعمة والمشروبات المصنعة، بما في ذلك المخبوزات والمشروبات الغازية ومزيج المشروبات المجففة والحلويات والأطعمة المعلبة والجيلي ومنتجات الألبان، لذا تحقق من قائمة المكونات على ملصق الأطعمة لأسماء بدائل السكر.

أنواع بدائل السكر الصناعية

تمت الموافقة على بدائل السكر التالية كإضافات غذائية في الولايات المتحدة من قبل FDA على النحو التالي

– الأسيسلفام

تعتبر من الأنواع الآمنة تماماً عند استخدامها لأنها لا تترك طعم مر في الفم عند تناولها.

– الأسبارتام

الأسبارتام هو بديل شائع للسكر منخفض السعرات الحرارية، وهو مزيج من 2 من الأحماض الأمينية” حمض الأسبارتيك والفينيل ألانين”، تعطى حلاوة بمقدار بـ 200 مرة من السكر، ويمكن العثور عليها في الآلاف من الأطعمة والمشروبات المصنعة، وتشتمل المنتجات التي تحتوي على الأسبارتام على الزبادي والحلويات المجمدة والبودنج والحلويات الجافة والعلكة والمشروبات الغازية.

أنواع بدائل السكر الطبيعية

الفركتوز: وهو مناسب أكثر لمرضى السكر لأنه لا يسبب زيادة مستويات السكر في الدم.

الزيليتول: يحتوي على سعرات حرارية أقل ولا يسبب تسوس للأسنان، ولكن يجب عدم تناول كميات كبيرة منه لأنه قد يسبب الإسهال.

الاستيفيا: أيضاً من الأنواع الجيدة لمرضى السكر خاصة النوع الثاني ومفيد أيضاً لمرضى الضغط.