بالصور.. اشتراك توأم ملتصق في كبد وكليتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتاج توأم ملتصق، ولد في اليمن، إلى العلاج في الخارج بشكل طارئ، إذ يتوقع الأطباء وفاة الطفلين في ظل النظام الصحي المتدهور بالبلاد.

ويقول أطباء يتابعون حالة عبدالخالق وعبدالرحيم، وعمرهما أسبوعان، إنهما لن يظلا طويلا على قيد الحياة في ظل النظام الصحي اليمني الذي خربته الحرب، وفقر والديهما.





لكل من الطفلين رأس منفصل، ويتنفسان بجهاز في حاضنة للعناية بالخُدج.

وقال الطبيب فيصل البابلي: "التوأم مختلفان، فعندما يعاني أحدهما من صعوبة التنفس، يكون الثاني في حالة جيدة، والعكس صحيح".

وفي الجذع المشترك بين الطفلين، لديهما عمودان فقريان منفصلان، وكذلك رئتان وقلبان وجهازان هضميان، لكنهما يشتركان في كبد واحد وأعضاء تناسلية واحدة وكليتين وذراعين وساقين.

ويناشد أطباء مستشفى "الثورة" باليمن، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل التوأم للعلاج بالخارج.

ودعا أفراد الطاقم الطبي للتوأم، وسائل الإعلام لتسليط الضوء على محنة المولودين.