طريقة إعداد وتحضيركفتة الدجاج بالبطاطس

المقادير4 اشخاص

500 جرام صدور دجاج مخلية.

1 حبة بطاطس متوسطة مسلوقة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف وناعم.

½ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

1 كوب دقيق.

1 كوب بقسماط.

2 بيض.

زيت غزير للتحمير.

طريقة التحضير

في محضر الطعام تُفرم صدور الدجاج جيداً، تُضاف البطاطس المسلوقة للدجاج ويُفرم الخليط جيداً حتى تمام التجانس.

يُضاف النشا والبهارات، وملعقتين البقسماط للخليط، وتُعجن المكونات جيداً في محضر الطعام حتى تتجانس.

يُوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك، ثم تُشكل على هيئة أصابع متوسطة.

تُوضع أصابع كفتة الدجاج في الدقيق ثم في البيض وتُغطى بالبقسماط جيداً.

يُسخن الزيت وتُحمر كفتة الدجاج على نار متوسطة حتى تكتسب اللون الذهبي وتُرفع على مناشف ورقية.

تُقدم كفتة الدجاج مع المكرونة والبطاطس المقلية أو حسب الرغبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير طبقات التورتيلا بالدجاج

طريقة إعداد وتحضيرصدور الدجاج بخليط الاجبان والخردل