أخصائي نساء وتوليد يُوضّح أسباب اتساع المهبل بعد الولادة

كشف أخصائي أمراض النساء والتوليد وجراحة أورام الرحم الدكتور أحمد سيف اليزل عن مشكلة اتساع المهبل وتغيره بعد الولادة وتأثيره على العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة.

وقال لـ"لايف ستايل": هناك سببين لتغير المهبل بعد الولادة ، أولهما عوامل وراثية، وثانيهما عند الولادة ينتقل الجنين من عنق الرحم إلى المهبل، لذا تتمدد العضلات للسماح بمرور الطفل، وفي بعض الحالات يقطع الطبيب الجلد الموجود بين فتحتي الشرج والمهبل لخروج الطفل".

وأضاف: "ويتغير شكل المهبل بعد الولادات المتكررة ويحدث توسع المهبل فتصبح فتحة المهبل مرنة أكثر، ويبدو على مظهره التغيير والاتساع وأحيانا سقوط مهبلي سواء كان أمامي أو خلفي أو رحمي ، مما قد يؤدي لمضاعفات أثناء التبول أو التبرز أو العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة والتي ينتج عنها نفور من الزوج اتجاه الزوجة".

وتابع: "ولكن لا داعي للقلق من عدم عودة المهبل إلى شكله، فهناك طرق تساعدك على تضييق المهبل من جديد بعد الولادة والتي تتمثل في العمليات الجراحية ، أما الكريمات الموضعية فهي حل ليس فعال ويحتاج لوقت طويل لتضييق المهبل، لذا فهناك عملية جراحية بسيطة للغاية ولا تأخذ وقت طويل فقط بضع دقائق وتعاود المرأة لحياتها الطبيعية مرة أخرى".

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