شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك التنوع في الطعام على فقدان الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا التمسك بنفس الأطعمة قد يساعدك على إنقاص الوزن.. سؤال ناقشته الكثير والكثير من الدراسات الطبية الحديثة للتعرف على السبب وراء ذلك، وخلال هذا التقرير سيتضح لنا الأمر خلال الأسطر المقبلة، وفقًا لموقع "healthline".

ويقول الخبراء إن توصيات الهرم الغذائي قد تكون قديمة لأن أنماط الحياة للأشخاص في الولايات المتحدة قد تغيرت على مر السنين، وقد يكون التنوع الحديث هو وضع التوابل، وهناك تقرير حديث يشير إلى أن الأنظمة الغذائية التي تروّج لمجموعة من خيارات تناول الطعام العامة بدلاً من التركيز على تدفق مستمر من الأطعمة الصحية تؤدي إلى نتائج أفضل.

ويشجع "هرم الطعام" المعروف فى وزارة الزراعة الأمريكية وخليفته، MyPlate، الأمريكيين على تناول نظام غذائي متنوع من الفواكه والخضراوات والحبوب والبروتين، وينصح باستهدف مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات من كل مجموعة من لأطعمة وحدّ من الدهون المشبعة والصوديوم والسكريات المضافة.

وأوضح التقرير، أن تناول نظام غذائي أكثر تنوعاً قد يكون مرتبطًا بتناول مجموعة أكبر من الأطعمة الصحية وغير الصحية على حد سواء" ، حيث أكد الأطباء أن الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة فى النظام الغذائى قد يسبب زيادة الوزن ، بعكس الاعتماد على مجموعة متنوعة من الأطعمة.

وأوصت بعض الدراسات بأن وجود تنوع غذائي أكبر يتضمن الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضراوات بدلاً من الخيارات غير الصحية، كثير من الناس يأكلون ببساطة، ويستهلكون السعرات الحرارية المفرطة في العملية.