1000 مشارك في مؤتمر القمة الدولي لأمراض الأطفال بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري في فندق "هيلتون دبي- القناة المائية" فعاليات مؤتمر القمة الدولي السنوي الثاني لأمراض الأطفال تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبدعم من جائزته للعلوم الطبية.

ويستقطب المؤتمر نخبة من العلماء والمستشارين المتخصصين في طب الأطفال من أمريكا وأوروبا وأستراليا وعدد من دول العالم، إضافة إلى عدد من خبراء طب الأطفال في المنطقة.



ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 1000 مشارك من المختصين والمعنيين بمهنة طب الأطفال من الأطباء والصيادلة السريريين وإخصائيي التغذية ما يثري النقاشات المهنية خلال جلسات المؤتمر.

وقال الدكتور إسلام البارودي، رئيس المؤتمر، إنَّ هذا الحدث في نسخته الثانية هذا العام يقدم 12 محاضرة علمية في تخصصات طب الأطفال المختلفة و28 ورشة عمل تهتم بالتطبيق السريري لمستجدات طب الأطفال ما سيسهم في رفع كفاءة الأطباء في مختلف مجالات طب الأطفال المتنوعة.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش المستجدات في مجال علاج مرض الالتهابات الكبدية الحادة عن طريق أحدث العلاجات التي نشرت في أهم الدوريات العلمية وسيتناول تفصيلياً مرض السكري عند الأطفال وأحدث أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج.

وأكد حرص القائمين على هذا الحدث بالمحافظة على شعار المؤتمر الدائم "نحو طفولة سليمة الإمارات تنير الدرب"، منوهاً بريادة دولة الإمارات في تقديم كل ما هو جديد ليس فقط في الاقتصاد والسياحة ولكن في مجال الطب، إذ تبوأت الإمارات مكانة فائقة في استقطاب المهتمين بالشأن الطبي من خلال استضافتها المؤتمرات واللقاءات الطبية المهنية رفيعة المستوى.

وأشار الدكتور البارودي إلى تميز هذا المؤتمر عن غيره من سائر المؤتمرات بالتركيز على جانب تنمية المهارات السريرية والجوانب التطبيقية العملية في التشخيص والعلاج المقدمة من أبرز الخبراء العالميين كل في مجال تخصصه.

من جانبه أكد عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، حرص الجائزة على دعم مؤتمر القمة الدولي السنوي لأمراض الأطفال للعام الثاني على التوالي نظراً لأهميته وثراء برنامجه العلمي الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الطبي في الإمارات.