تفاصيل تمارين جيليان ثلاثين يوما “jillian michaels”

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تعرّف التمارين الرياضية على أنّها فئة فرعية من النشاط البدني؛ بحيث تكون متكررة، ومنظمة، ومخططاً لها بهدف تعزيز اللياقة البدنية وهنا سنعرض برنامج من أفضل برامج حرق السعرات الحرارية وهو برنامج “جيليان مايكلز”.

تمرين حرق السعرات الحرارية خلال 30 يومًا لـ “Jillian Michaels”

تمرين حرق السعرات الحرارية خلال 30 يومًا المقدم من المدربة “Jillian Michaels” هو تمرين قصير يتم في اقل من نصف ساعة. حيث تعمل مدربة المشاهير جيليان مايكلز بجد في هذه السلسلة من التدريبات الثلاثة الصعبة ، والتي تتضمن كلا منها ثلاث دوائر ذات قوة متزايدة الصعوبة ، وتمارين خاصة بالقلب “كارديو” “الهوائية” ، وحركات أب. وهذا الكورس الرياضي ليس من أجل القلب الضعيف (أو الركبة) ، ولكن إذ به بشكل صحيح ، فإنك ستؤتي بثماره وستلاحظ ذلك جيدا على صحتك البدنية العامة.

تقوم جيليان بتصميم وتنفيذ الحركات خلال التمرين، مع اثنين من المساعدين. ويقوم أحد المساعدين بإجراء حركات معدلة ذات تأثير أقل وشدة أقل.

كم عدد السعرات الحرارية التي سيقضي عليها التمرين خلال “30 يومًا”

إن حرق السعرات الحرارية باستخدام ” كورس حرق السعرات الحرارية خلال30 يومًا المقدم من المدربة “Jillian Michaels”يعتمد على وزنك ومستوى لياقتك ويمكنك معرفة ذلك بالتأكيد عن طريق استخدام جهاز رصد معدل ضربات القلب الذي يتتبع أيضًا حرق السعرات الحرارية.

لكن الشخص الذي يتمتع بمستوى لياقة متوسط أو ​​يزن 150 رطلا أو أكثر من المتوقع أن يفقد أكثر من 200 سعر حراري في واحدة من هذه التدريبات التي تستغرق 28 دقيقة.

هذا المستوى من حرق السعرات الحرارية هو بسبب التمرينات الحادة جدا والتي تتضمن تمارين plyometric”” حيث أن في هذه التمارين يجب أن تتحرك العضلات بسرعة من التمدد إلى القصور والعودة مرة أخرى ، كما هو الحال في القفز أو رمي الكرة.

فهذا يحرق المزيد من السعرات الحرارية. لكنه أيضا محفوف بالمخاطر. ولجعل مقاييس البليوميتريك أكثر أمانًا ، ابدأ بتدريبات أقل تأثيرًا وأقل شدة حتى تقوم ببناء بعض قوة العضلات.

ويجب أن تقوم بالإحماء قبل القيام بأي عمل خلال تمرين ال plyo ، وابدأ باستخدام كلتا الساقين أو الذراعين في نفس الوقت. يوفر فيديو الكورس الرياضي كثافة تدريجية ، لذلك اتبعه وبعناية.

إيجابيات وسلبيات الفيديو

إيجابيات فيديو كورس حرق السعرات الحرارية خلال30 يومًا

قصير؛ من السهل وضعه في جدول مزدحم

يتطلب معدات قليلة (حصيرة وأوزان يدوية)

يضم مجموعة جيدة من الحركات والعضلات

جيد للرجال أو النساء

الحركات سهلة المتابعة والفهم

سلبيات فيديو كورس حرق السعرات الحرارية خلال 30 يومًا

قد تكون فترة الراحة بعد انتهاء كل تمرين غير كافية

الحركات المقدمة من القائمين على الفيديو ليست رائعة وملفتة للنظر

إن الوعد بـخسارة “20 رطلاً في 30 يومًا” هو أمر مبالغ فيه فلا تتفاءل

يمكن أن تكون صعبة للبعض على الركبتين والسيقان إلا إذا قاموا بتعديل بعض الحركات

مراجعة عميقة على الفيديو الخاص بكورس حرق السعرات الحرارية

إذا كنت تريد تمرينًا ناجحًا ، ولا يستغرق ساعات من يومك ، فجرّب كورس حرق السعرات الحرارية خلال30 يومًا المقدم من المدربة “Jillian Michaels” ففي أقل من 30 دقيقة ، بما في ذلك فترة وجيزة من الإحماء والتهدئة ، سوف تكمل ثلاث دوائر وكل دائرة تتكون من ثلاث دقائق من التحركات القوية ، دقيقتين من تمارين القلب ، دقيقة واحدة من الجرش ، وحركات أخرى تستهدف عضلات البطن.

الفكرة هي القيام بـ 10 أيام من المستوى 1 ، ثم الانتقال إلى المستوى 2 ، وهكذا. كمستويات البناء توضع على بعضها البعض.

فعلى سبيل المثال ، في المستوى 1 ، ستبدأ بالأمور البسيطة وفي المستوى 2 ، تصبح الأمور أكثر صرامة مع المشي السريع ، وال push ups “تمارين الضغط” والعودة مرة أخرى الى المشي السريع وهكذا وفي المستوى 3 ، حان وقت ان تصبح التمارين أسرع وأشد ، حيث يمكنك البقاء على الأرض في وضعية الضغط ، ولكن تقوم بتحريك يديك.

تقول مايكلز أن كل دقيقة ستقضيها في التمرين ، ستستبدلها “بساعات من التمارين في صالة الألعاب الرياضية”. وذلك إذا كان لديك الانضباط الذاتي لمتابعة التحركات دون غش ، سترى بالتأكيد النتائج المذهلة.

العديد من الحركات مكثفة وذات تأثير كبير (خاصة المقاييس الرمزية في المستوى 3). ستحتاج إلى الانتباه عن كثب إلى النموذج الخاص بك والقيام بالتعديلات الأقل تأثيرًا إذا كنت أقل لياقة بدنية أو عرضة للإصابة.

كما أن المساعد الذي يظهر التعديلات المتقدمة للحركات بالفيديو وتدعى (ناتالي) ليست بنموذج جيد ، لذلك عليك الاستماع إلى تعليمات Michaels بعناية. وأخيرا ، فإن فترات التهدئة بالفيديو قصيرة. فعليك التفكير بإطالتها بعض الشيء لتوفير رعاية أفضل للعضلات والمفاصل.