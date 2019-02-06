دعاء لاشين تبتكر هدايا وديكورات لعيد الحُبّ مِن الورق

كشفت الفنانة التشكيلية دعاء لاشين، عن تصميمها مجموعة من هدايا وديكورات عيد الحب من الورق.

وقالت دعاء لاشين، خلال تصريح خاصّ لها إلى "لايف ستايل: "مع اقتراب عيد الحب الذي نحتفل به في 14 فبراير/ شباط من الشهر الجاري، فكرت في تطويع مادة الورق التي أعشقها وأستخدمها بجميع تصميماتي في تصميم مجموعة من الديكورات والهدايا لعيد الحب".

وأضافت دعاء لاشين: "صممت برواز على شكل قلب به ورود مجسمة ومكتوب عليه عبارة "أنا أحبك" بالإنجليزية، وباللون الأحمر ومصنوع بالكامل من الورق حتى الورود المجسمة أيضا، وقمت أيضا بتصميم وردة كبيرة من اللون الأحمر يمكن تعليقها على الحائط وهي مجسمة أيضا، ومصنوعة بدقة بالغة من الورق".

وقالت الفنانة التشكيلية: "أيضا صممت بوكيه من الورود من اللون الأحمر أيضا، يضم مجموعة من الورود الصناعية المصنوعة أيضا من الورق، ولهدية مميزة صممت علبة هدايا من الممكن أن نضع بها زجاجة من العطر وتقديمها لمن نحب في عيد الحب، وجميع التصميمات من الورق فقط مع إدخال بعض الخامات البسيطة لكن المادة الأساسية المستخدمة في التصميم هي الورق".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

دعاء لاشين تُصمِّم مجموعة ورود بألوان الباستيل مِن الورق

دعاء لاشين تؤكّد تصميمها لديكور من الورق احتفالًا بأعياد الميلاد