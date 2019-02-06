شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوات الورقية.. وقاية وعلاج وبشرة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خس وجرجير..بقدونس وشبت"، فهناك العديد من الخضراوات الورقية التى تستخدم فى إعداد الأكلات وتعطى له مذاق مختلف، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن فوائد الخضراوات الورقية هى:



خضروات

1:تحتوى الخضراوات الورقية على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على هشاشة العظام والتهاب المفاصل والعضلات.

2:تحمى البشرة من التجاعيد وتساعد على النضارة و الترطيب.

3:تحتوى الخضراوات الورقية على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

4:يطرد السموم من الجسم ويساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض.



خضروات ورقية

5:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويعالج الالتهابات والاضطرابات المعدية.

6:تحتوى الخضراوات الورقية على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الامراض السرطانية.

7:قد تساعد الخضراوات الورقية على انقاص الوزن والتخلص من تراكم الدهون والسمنة المفرطة.

8:تحتوى الخضراوات الورقية على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التلف والتساقط.