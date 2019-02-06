زوجة تطلب الخلع بسبب عدم مبالاة زوجها بخيانتها له

أقامت زوجة شابة دعوى "خلع" حملت رقم 4826/2018 لاستحالة العشرة مع زوجها، بعد 9 سنوات من الزواج، أنجبا خلالها طفلين الأولى مليكة 8 سنوات وآدم 4 أعوام.

وروت "ناريمان" 33 عاما، تفاصيل زواجها من "محمد.و"، 37 عاما، فقالت "اتجوزنا بشكل تقليدي عن طريقة واحدة صحبتي وتمت الزيجة سريعا وحملت في بنتي الكبيرة على طول لكن بدأت بينا مشاكل كتيرة اختلاف الفكر والثقافة طول الوقت.. هو متربي برا مصر وفكره أوروبي وما بيفرقش معاه حاجة".

سنوات قضتها "ناريمان" في محاولة لإصلاح زواجها لكنها رفعت راية الاستسلام: "سنين عمري بتجري وهو مش هيتغير عملت معاه كل حاجة ممكن تغيره اتكلمت بالهدوء واتخانقت وصل الأمر إني اتعرفت على واحد وهو عرف لكن مفيش فايدة هو معندهوش نخوة ورمى طوبتي خلاص لكن مش عايز يطلقني عشان أفضل قاعدة كدا.. انتقام أو غيره مبقاش فارق معايا.. أنا صغيرة وعمري بيجري قدامي وهو بعيد عني من سنين وعمري محسيت بيه ولا حسيت إني متجوزة زي الناس راجل يحميني ويخاف علي ويغير علي.. جوزي بارد في كل حاجة لا يعنيه أي شيء غير نفسه وأولاده وبس".

حالة من الإحباط واليأس وصلت لها السيدة الثلاثينية دفعتها للجوء إلى محكمة الأسرة: "جوزي هاجرني من بعد ولادة ابني الثاني ومبيقعدش في البيت بالأيام ومبيدينيش حقوقي الشرعية ولا بيسأل فيّ كل اللي بيهمه يرميلنا قرشين للولاد وبس.. وصل الأمر إني اتعرفت على شخص تاني وشاف رسايلنا سوا وأنا اعترفتله إني بحب الشخص ده وعايزة أطلق عشان أتجوزه رفض يطلقني ومعملش أي حاجة".

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